Super League: Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε την πρόσληψη του Γιώργου Πετράκη

Ο 38χρονος προπονητής είναι ο άνθρωπος που θα καθοδηγήσει την ομάδα του Αγρινίου στη συνέχεια της σεζόν, αλλά και τα επόμενα χρόνια.

Ο Παναιτωλικός κατέληξε σε συμφωνία με τον Πετράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Γιάννη Αναστασίου. Η συμφωνία των δύο πλευρών αφορά συμβόλαιο διάρκειας δυόμισι ετών, με τα «καναρίνια» να επισημοποιούν την έναρξη της συνεργασίας το μεσημέρι του Σαββάτου (14/11).

Ο Πετράκης έχει εργαστεί σε αρκετές ομάδες τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό. Στην εγχώρια ποδοσφαιρική σκηνή έχει περάσει από τους πάγκους των Κισσαμιακού, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμίας, Κηφισιάς, ΑΕΛ και Ηρακλή, ενώ στο εξωτερικό έχει εργαστεί στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στις κυπριακές ομάδες, Ολυμπιακός Λευκωσίας, Δόξα Κατωκοπιάς και Ομόνοια 29.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού

«Η ομάδα μας ήρθε σε συμφωνία με τον Γιώργο Πετράκη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία για τα επόμενα δυόμισι χρόνια.

Ο 38χρονος τεχνικός, κάτοχος διπλώματος UEFA Pro, εργάστηκε σε εθνικές κατηγορίες της χώρας μας ως προπονητής σε Κισσαμιακό, ΑΕ Καραϊσκάκης, Λαμία, Κηφισιά, ΑΕΛ και πέρσι στον Ηρακλή.

Στο εξωτερικό εργάστηκε στη Jeunesse Esch του Λουξεμβούργου και στην Κύπρο στον Ολυμπιακό Λευκωσίας, τη Δόξα Κατωκοπιάς και την Ομόνοια 29.

Στόχος της συνεργασίας είναι η ανάπτυξη ενός σύγχρονου αγωνιστικού μοντέλου με διάρκεια, η αξιοποίηση και εξέλιξη ποδοσφαιριστών, καθώς και η δημιουργία ενός συνόλου που θα διεκδικήσει την άνοδό του σε ψηλότερα βαθμολογικά σκαλοπάτια».