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Οι Πέισερς υπέταξαν τους πρωταθλητές Νικς, σαρωτικοί οι Σπερς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA Cup

Οι Πέισερς πανηγύρισαν σπουδαία νίκη επί των πρωταθλητών Νικς, ενώ οι Σπερς «διέλυσαν» τους Ουόριορς, εκμεταλλευόμενοι και την απουσία του Στεφ Κάρι – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA Cup.

Οι Πέισερς υπέταξαν τους πρωταθλητές Νικς, σαρωτικοί οι Σπερς – Όλα τα αποτελέσματα στο NBA Cup
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Οι Ιντιάνα Πέισερς έδειξαν χαρακτήρα απέναντι στους Νιου Γιορκ Νικς κι έφτασαν σε μια σπουδαία νίκη (106-104), σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στις λεπτομέρειες.

Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο και το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος της αναμέτρησης, με τους Νικς να προσπαθούν να επιστρέψουν στο παιχνίδι. Η ομάδα της Νέας Υόρκης, ωστόσο, δεν κατάφερε να διαχειριστεί σωστά τις κρίσιμες κατοχές, με αποτέλεσμα να γνωρίσει την ήττα.

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Ο Πασκάλ Σιάκαμ ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 19 πόντους, ενώ ο Νέσμιθ πρόσθεσε 18. Ο Ούμπρε ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 16 πόντους, με τους Νέμπχαρντ και Ζούμπατς να σημειώνουν από 12.

Στην αντίπερα όχθη, ο Τζέιλεν Μπράνσον πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 33 πόντους και 11 ασίστ. Ο Καρλ-Άντονι Τάουνς είχε 23 πόντους, ο Μάικαλ Μπρίτζες 18, ενώ ο Όου Τζι Ανουνόμπι πρόσθεσε 11.

Οι Σπερς διέλυσαν τους Ουόριορς

Με εντυπωσιακή εμφάνιση κι απόλυτη κυριαρχία στο παρκέ, οι Σαν Αντόνιο Σπερς συνέτριψαν τους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς με 123-85.

Η ομάδα του Σαν Αντόνιο επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό της κι αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο την απουσία του Στεφ Κάρι, φτάνοντας σε μια ευρεία νίκη χωρίς να αφήσει περιθώρια αντίδρασης στους αντιπάλους της.

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Ο Στεφόν Καστλ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές, σημειώνοντας 32 πόντους. Ο Τζόνσον ακολούθησε με 18, ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μέτρησε 12 πόντους και ισάριθμα ριμπάουντ. Στους 11 πόντους σταμάτησε ο Μπαρνς. Για τους Ουόριορς, ο Κράιερ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, ενώ ο Μπάσι πρόσθεσε άλλους 11.

Τα αποτελέσματα στο NBA Cup

  • Πέισερς – Νικς 106-104 (Νέσμιθ 18π., 7ριμπ. / Μπράνσον 33π., 11ασ.)
  • Μάτζικ – Μπακς 107-99 (Βάγκνερ 35π., 9ριμπ., 12ασ. / Χάκεζ Τζούνιορ 22π., 6ριμπ.)
  • Χιτ – Καβαλίερς 133-121 (Αντεμπάγιο 37π., 14ριμπ. / Χάρντεν 20π., 6ριμπ., 8ασ.)
  • Μπουλς – Χοκς 125-117 (110-110κ.α.) (Πάουελ 33π. / Τζόνσον 27π., 11ριμπ., 10ασ.)
  • Γκρίζλις – Πέλικανς 142-111 (Γκραντ 22π. / Μπέι 30π., 10ριμπ.)
  • Ρόκετς – Τζαζ 125-118 (Σενγκούν 43π., 12ριμπ. / Πίτερσον 28π., 7ριμπ.)
  • Σπερς – Ουόριορς 123-85 (Καστλ 32π., 6ασ. / Κράιερ 20π., 6ασ.)
  • Μπλέιζερς – Κινγκς 120-107 (Αβντίγια 34π., 6ριμπ. / Σαμπόνις 21π., 12ριμπ.)
  • Κλίπερς – Θάντερ 113-112 (Λόπεζ 26π., 7ριμπ. / Γκίλτζιους-Αλεξάντερ 40π.)

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