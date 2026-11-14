Γιάννης Αντετοκούνμπο: Τα «όργια» του «Greek Freak», έκανε εντυπωσιακό δίδυμο με Αντεμπάγιο!
Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Καβαλίερς για το NBA Cup, όπου μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο είχαν 74 πόντους και 23 ριμπάουντ.
Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε επίσης 37 πόντους και κατέβασε 14 ριμπάουντ.
Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο
- 37 πόντοι
- 14/20 δίποντα
- 1/2 τρίποντο
- 6/11 βολές
- 9 ριμπάουντ
- 2 ασίστ
- 4 λάθος
- 1 μπλοκ
- +2 στο +/-
- σε 31 λεπτά