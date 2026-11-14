Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Καβαλίερς για το NBA Cup, όπου μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο είχαν 74 πόντους και 23 ριμπάουντ.