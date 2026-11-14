Δείτε τα highlights του Γιάννη Αντετοκούνμπο στη νίκη των Χιτ επί των Καβαλίερς για το NBA Cup, όπου μαζί με τον Μπαμ Αντεμπάγιο είχαν 74 πόντους και 23 ριμπάουντ. 

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε επίσης 37 πόντους και κατέβασε 14 ριμπάουντ.

Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο

  • 37 πόντοι
  • 14/20 δίποντα
  • 1/2 τρίποντο
  • 6/11 βολές
  • 9 ριμπάουντ
  • 2 ασίστ
  • 4 λάθος
  • 1 μπλοκ
  • +2 στο +/-
  • σε 31 λεπτά
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