Τζόλης: «Ήταν το χειρότερο ημίχρονο της Εθνικής εδώ και πολλά χρόνια»

Η Εθνική Ελλάδας γνώρισε μία από τις πιο δύσκολες βραδιές της ιστορίας της στο Άμστερνταμ, γνωρίζοντας τη συντριβή με 7-0 από την Ολλανδία. Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Χρήστος Τζόλης μίλησε στην κάμερα της UEFA και δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την εικόνα της ομάδας.

Ο διεθνής εξτρέμ στάθηκε ιδιαίτερα στο πρώτο ημίχρονο, το οποίο χαρακτήρισε ως το χειρότερο της Εθνικής εδώ και πολλά χρόνια, επισημαίνοντας τα αμυντικά λάθη και την αδυναμία αντιμετώπισης του επιθετικού παιχνιδιού των Ολλανδών.

Οι δηλώσεις του Τζόλη:

«Κάναμε πολύ κακό ξεκίνημα στο ματς. Δεχτήκαμε γκολ σε κάθε φάση του αντιπάλου. Νομίζω ήταν το χειρότερο ημίχρονο της Εθνικής εδώ και πολλά χρόνια. Κάναμε πολλά λάθη και δεν είχαμε συγκέντωση. Ο αντίπαλος είχε την ποιότητα να σκοράρει στις ευκαιρίες του. Ήταν κακή εμφάνιση από όλους μας.

Ήταν αρκετά διαφορετικός ο τρόπος που έπαιξε η Ολλανδία στην επίθεση. Δεν βρήκαμε τρόπο να αντιδράσουμε και να αντιμετωπίσουμε την Ολλανδία. Χάσαμε μάχες στη μεσαία γραμμή. Οι Ολλανδοί ήταν πολύ καλοί στις πάσες τους και στις κόντρες ήταν πολύ επικίνδυνοι. Σκόραραν κάθε φορά που είχαν την ευκαιρία.

Δεν κρατάω τίποτα θετικό από το ματς. Όλα ήταν άσχημα. Αύριο είναι μια νέα μέρα. Πρέπει να επικεντρωθούμε στη Σερβία. Πρέπει να αφήσουμε πίσω αυτό το ματς επειδή παίζουμε ακόμα για τη 2η θέση. Παίζουμε στην έδρα μας και πρέπει να τελειώσουμε τις υποχρεώσεις μας με νίκη για να προκριθούμε στα προημιτελικά, όπως και αξίζουμε με βάση την πορεία μας στη διοργάνωση».