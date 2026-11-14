Nations League: Η Ελβετία εξασφάλισε την άνοδο στη League A - Τα αποτελέσματα της ημέρας

Οριστικά ξεκαθάρισε η κατάσταση στην κορυφή του 1ου ομίλου της League B του Nations League, με την Ελβετία να εξασφαλίζει την απευθείας άνοδο στη League A. Οι Ελβετοί αναδείχθηκαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα (0-0) με τη Σλοβενία εκτός έδρας και έφτασαν τους 13 βαθμούς, αποκτώντας διαφορά ασφαλείας από τους διώκτες τους, μία αγωνιστική πριν από την ολοκλήρωση της φάσης των ομίλων.

Από την πλευρά της, η Σλοβενία παρέμεινε στους 8 βαθμούς, ενώ η Σκωτία επικράτησε με 2-1 των Σκοπίων και ανέβηκε στους 7. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους νικητές ήταν ο ΜακΓκίν, ο οποίος σημείωσε και τα δύο γκολ της ομάδας του. Για τα Σκόπια είχε ισοφαρίσει προσωρινά ο Ραστόντερ του Παναθηναϊκού.

Έτσι, η Σκωτία παρέμεινε στη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης, η οποία οδηγεί στα playoffs ανόδου, έχοντας μπροστά της μια δύσκολη αποστολή, καθώς την τελευταία αγωνιστική θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας την ήδη προβιβασμένη Ελβετία.

Στη League C, την παράσταση έκλεψε η Ισλανδία, η οποία πραγματοποίησε εντυπωσιακή εμφάνιση και συνέτριψε με 5-0 τη Βουλγαρία εκτός έδρας.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια, η Σλοβακία δεν κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο των Νήσων Φερόε, μένοντας στο 2-2, ενώ η Μολδαβία επικράτησε με 2-1 του Καζακστάν. Τέλος, η Εσθονία πήρε σημαντικό εκτός έδρας τρίποντο, νικώντας με 1-0 το Λουξεμβούργο.

Τα αποτελέσματα της ημέρας:

League A, Group 2:

Ολλανδία - Ελλάδα 7-0

Σερβία - Γερμανία 1-3

League B, Group 1:

Σκωτία - Σκόπια 2-1

Σλοβενία - Ελβετία 0-0

League C, Group 3:

Μολδαβία - Καζακστάν 2-1

Σλοβακία - Νήσοι Φερόες 2-2

League C, Group 4:

Βουλγαρία - Ισλανδία 0-5

Λουξεμβούργο - Εσθονία 0-1

League D, Group 1:

Ανδόρρα - Γιβραλτάρ 2-0

League D, Group 2:

Λιχτενστάιν - Αζερμπαϊτζάν 0-1