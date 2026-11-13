Ολλανδία - Ελλάδα 7-0: Με «Total Football» διέσυρε την Εθνική σε εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ

Βαριά ήττα γνώρισε η Εθνική Ελλάδας στο Άμστερνταμ, καθώς η Ολλανδία συνέτριψε το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα με 7-0 στην «Johan Cruijff ArenA», στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League.

Η «γαλανόλευκη» πραγματοποίησε μία από τις χειρότερες εμφανίσεις των τελευταίων ετών, πληρώνοντας τα σοβαρά αμυντικά της λάθη και αδυνατώντας να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων.

Το παιχνίδι πήρε από νωρίς άσχημη τροπή για το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς, με τον Σάμερβιλ να ανοίγει το σκορ στο 6' και τον Ράιντερς να βρίσκει δύο φορές δίχτυα μέχρι το 19', διαμορφώνοντας το 3-0 σε ένα σκάρτο 20λεπτο. Η Εθνική δεν κατάφερε να βγάλει αντίδραση, με τους Ολλανδούς να συνεχίζουν στον ίδιο ρυθμό και να πηγαίνουν στα αποδυτήρια με το εμφατικό 5-0.

Η εικόνα δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος και ο Τίμπερ στο 59' και ο Μάλεν στο 61' ανέβασαν τον δείκτη του σκορ στο τελικό 7-0, σφραγίζοντας τη βαριά ήττα της Εθνικής.

Πλέον, η Ελλάδα καλείται να αφήσει άμεσα πίσω της τη βαριά ήττα και να επικεντρωθεί στην επόμενη κρίσιμη αναμέτρηση. Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα παίξει τα... ρέστα της για την πρόκριση στα προημιτελικά κόντρα στη Σερβία, τη Δευτέρα (16/11, 21:45), στο «Πανθεσσαλικό», όπου θα χρειαστεί να βγάλει ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο.

Η εξέλιξη του αγώνα

Η Εθνική ομάδα ξεκίνησε με διάθεση να απειλήσει στην κόντρα, όμως βρέθηκε από νωρίς πίσω στο σκορ. Συγκεκριμένα στο 6ο λεπτό, ο Σάμερβιλ εκμεταλλεύτηκε το ολέθριο, διπλό λάθος του Μαυροπάνου και με ψύχραιμο πλασέ μέσα από την περιοχή έκανε το 1-0 για την Ολλανδία, σοκάροντας την «γαλανόλευκη».

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς δεν κατάφερε να αντιδράσει και μέσα σε λίγα λεπτά δέχθηκε ακόμη τέρματα. Στο 12', ο Ράιντερς αξιοποίησε την εξαιρετική κάθετη πάσα του Φίρμαν και με διαγώνιο τελείωμα έγραψε το 2-0, ενώ στο 19' ο ίδιος παίκτης, μετά από γύρισμα του Μάλεν, διαμόρφωσε το 3-0, τιμωρώντας το εφιαλτικό πρώτο εικοσάλεπτο της Ελλάδας.

Η Εθνική μας βρήκε δίχτυα στο 24' με τον Ιωαννίδη, ωστόσο το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR για χέρι του Έλληνα επιθετικού στην προσπάθειά του να κοντρολάρει τη μπάλα. Στο 29', ο Τζολάκης απέκρουσε το σουτ του Φίρμαν, ενώ τρία λεπτά αργότερα ο Καρέτσας δεν κατάφερε να σκοράρει από καλή θέση μέσα στην περιοχή.

Ο «εφιάλτης» συνεχίστηκε με την Ολλανδία να βρίσκει και τέταρτο τέρμα και τον Ράιντερς να ολοκληρώνει το χατ τρικ. Ο Τζολάκης έκανε λάθος πάσα, ο Ντε Γιονγκ βρήκε τον Ντάμφρις και εκείνος με κεφαλιά πάσα έδωσε έτοιμο γκολ στον Ράιντερς για το 4-0.

Οι διεθνείς δεν έβγαλαν την παραμικρή αντίδραση και ως εκ τούτου το 5-0 δεν άργησε να έρθει. Συγκεκριμένα στο 40', ο Μάλεν πέρασε σαν... σταματημένο τον Ρέτσο, σέρβιρε με γύρισμα στον Τίμπερ και εκείνος με απλό πλασέ έστειλε για πέμπτη φορά τη μπάλα στα δίχτυα του Τζολάκη.

Στην επανάληψη, η Ελλάδα απείλησε με δυνατό σουτ του Τριάντη στο 51', όμως για κάθε ευκαιρία της Εθνικής η Ολλανδία απαντούσε με... γκολ! Συγκεκριμένα, ο Τίμπερ στο 59' ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 6-0 με τον Τίμπερ και δύο λεπτά αργότερα οι «Οράνιε» με σουτ του Μάλεν μέσα από την περιοχή έκαναν το 7-0!

Φυσικά το αποτέλεσμα είχε ήδη κριθεί, με τον Τζολάκη να σώζει την Ελλάδα από 8ο γκολ στο 73', αποκρούοντας το κοντινό πλασέ του Σάμερβιλ. Οι Ολλανδοί κατέβασαν στροφές, με την Εθνική να γνωρίζει την πρώτη της ήττα στο Nations League με το βαρύ 7-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων

Ολλανδία: Φερμπρούχεν, Ντάμφρις, Φαν Χέκε, Φαν ντεν Φεν, Τίμπερ (75' Μάατσεν), Ντε Γιονγκ, Φέερμαν, Ράιντερς (62' Ζέχιελ), Σάμερβιλ (75' Λανγκ), Χάκπο (62' Φαν Μπόμελ), Μάλεν.

Ελλάδα: Τζολάκης, Τσιμίκας, Ρέτσος, Μαυροπάνος, Ρότα, Ανδρούτσος, Τριάντης (73' Κουτσουπιάς), Τζόλης (73' Βαγιαννίδης), Καρέτσας (67' Μασούρας), Ιωαννίδης (65' Δουβίκας) και Παυλίδης (65' Μπακασέτας).