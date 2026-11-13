Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε τον Λατίφ Ίσμαν μέχρι το 2030

Η Ρεάλ Μαδρίτης ολοκλήρωσε τη συμφωνία για την απόκτηση του Λατίφ Ίσμαν από τη Λογρονιές. Ο Γκανέζος μέσος υπέγραψε συμβόλαιο με τους «μερένχες» έως το 2030, αποτελώντας την πρώτη τους μεταγραφική κίνηση για τη σεζόν 2027-28.

Τη συμφωνία αποκάλυψε η ισπανική «Marca», ενώ στη συνέχεια την επιβεβαίωσε και ο Φαμπρίτσιο Ρομάνο. Ο 19χρονος ποδοσφαιριστής θα παραμείνει στη Λογρονιές μέχρι το καλοκαίρι του 2027, όταν και θα μετακομίσει στη Μαδρίτη για να ενταχθεί στη δεύτερη ομάδα του συλλόγου, τη Ρεάλ Μαδρίτης Καστίγια.

Ο Ίσμαν γεννήθηκε την 1η Νοεμβρίου 2006 στην Γκάνα και ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του πορεία από τις ακαδημίες της SD Λογρονιές. Στη συνέχεια μετακινήθηκε στην UD Λογρονιές, όπου κατάφερε να καθιερωθεί στην πρώτη ομάδα.

Τη φετινή σεζόν έχει καταγράψει 10 συμμετοχές στο πρωτάθλημα, ξεκινώντας στις οκτώ από αυτές ως βασικός, ενώ έχει μοιράσει και μία ασίστ.

Αγωνίζεται κυρίως στη θέση του αμυντικού μέσου και ξεχωρίζει για τα αθλητικά του προσόντα, την ένταση που βγάζει στο παιχνίδι του και την ικανότητά του να καλύπτει μεγάλες αποστάσεις στον αγωνιστικό χώρο.