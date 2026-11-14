· Παναθηναϊκός

Βαθμολογία EuroLeague: Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

Ο Παναθηναϊκός υποχώρησε στο 8-3 μετά την ήττα με 76-74 από την Μπαρτσελόνα, παραμένοντας στην κορυφή της βαθμολογίας της EuroLeague, μαζί με άλλες τρεις ομάδες.

Βαθμολογία EuroLeague: Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού
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Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να υπερασπιστεί την έδρα του απέναντι στην Μπαρτσελόνα, γνωρίζοντας την ήττα με 76-74 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Ευρωλίγκας.

Το αποτέλεσμα αυτό διαμόρφωσε νέα δεδομένα στη βαθμολογία, καθώς οι «πράσινοι» υποχώρησαν στο 8-3 και πλέον ισοβαθμούν στην κορυφή με τρεις ακόμη ομάδες, τον Ολυμπιακό, την Μπαρτσελόνα και τη Βαλένθια.

Σε απόσταση δύο νικών βρίσκονται η Ρεάλ Μαδρίτης, η Φενέρμπαχτσε, ο Ερυθρός Αστέρας, η Ζάλγκιρις και η Ντουμπάι, οι οποίες έχουν ρεκόρ 6-5.

Παράλληλα, η Αναντολού Εφές επικράτησε με 103-91 της Βίρτους Μπολόνια και ανέβηκε στο 5-6, συνεχίζοντας την προσπάθειά της για υψηλότερη θέση στη βαθμολογία.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής:

Τετάρτη 11/11

Παρτίζαν – Μπασκόνια 80-66

Παρί – Φενέρμπαχτσε 111-109

Πέμπτη 12/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73

Ολυμπιακός – Ντουμπάι 101-72

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου 102-87

Αρμάνι Μιλάνο – Ζάλγκιρις 83-86

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας 105-84

Παρασκευή 13/11

Αναντολού Εφές – Βίρτους Μπολόνια 103-91

Παναθηναϊκός – Μπαρτσελόνα 74-76

Βιλερμπάν – Μπεσίκτας 91-95

Η βαθμολογία

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