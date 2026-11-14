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Ρέτσος: «Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική - Να πάρουμε τη νίκη με τη Σερβία»

Όσα ανέφερε ο Παναγιώτης Ρέτσος, λίγο μετά τη συντριβή της Εθνικής ομάδας στο Άμστερνταμ από την Ολλανδία για την 5η αγωνιστική του Nations League.

Ρέτσος: «Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική - Να πάρουμε τη νίκη με τη Σερβία»
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Ο Παναγιώτης Ρέτσος μίλησε για τη βαριά ήττα της Εθνικής Ελλάδας με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ, στο πλαίσιο της 5ης αγωνιστικής του Nations League, αναγνωρίζοντας την απογοητευτική εικόνα της ομάδας και τονίζοντας την ανάγκη για άμεση ανασύνταξη ενόψει της αναμέτρησης με τη Σερβία στο «Πανθεσσαλικό».

Αναλυτικά όσα είπε ο έμπειρος στόπερ:

«Μην κοροϊδευόμαστε, είναι ένα τραγικό αποτέλεσμα το να δέχεσαι επτά γκολ. Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική. Τα πολλά λόγια είναι φτώχεια αυτή τη στιγμή. Πρέπει να συγκροτηθούμε, να ανασυνταχθούμε, γιατί έχουμε ένα δύσκολο παιχνίδι με τη Σερβία, στο οποίο πρέπει να κερδίσουμε για να βρεθούμε στη δεύτερη θέση.

Προφανώς όλη η ομάδα είναι απογοητευμένη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε τώρα είναι να σηκώσουμε το κεφάλι και να επικεντρωθούμε στο παιχνίδι με τη Σερβία.

Όπως στα προηγούμενα παιχνίδια, όταν κερδίζαμε, αφήναμε πίσω μας τις νίκες, έτσι πρέπει να κάνουμε και τώρα. Το 7-0 δεν είναι κάτι συνηθισμένο και δεν πρόκειται να κρυφτούμε.

Αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να δούμε τι έφταιξε και να προχωρήσουμε μπροστά, γιατί η Σερβία είναι μία πολύ καλή ομάδα και θέλουμε να πάρουμε τη νίκη μέσα στην έδρα μας».

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