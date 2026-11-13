Σέκουλιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου - Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα»

Με τον πιο δραματικό τρόπο, η Μπαρτσελόνα «απέδρασε» από το Telekom Center Athens, επικρατώντας με 76-74 του Παναθηναϊκού AKTOR για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, χάρις το τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον στο φινάλε.

Οι «Μπλαουγκράνα» βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 8-3 και αμέσως μετά το πέρας της αναμέτρησης στο Μαρούσι, ο Αλεξάντερ Σέκουλιτς αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην προσπάθεια των παικτών του, αλλά και στην αμυντική λειτουργία της ομάδας του, που αποδείχθηκε καθοριστική για το αποτέλεσμα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Σλοβένος τεχνικός:

«Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου και τη νίκη. Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα με αυτή την ομάδα. Συνεχίσαμε να πιστεύουμε παρά το ότι δεν σκοράραμε πολύ. Ο Ρόμπινσον έβαλε μερικά μεγάλα σουτ και στο μεγαλύτερο μέρος μας βοήθησε η άμυνά μας.

Είναι σημαντικό να έχουμε πίστη στις ικανότητές μας απέναντι και σε προβλήματα, απουσίες και με ομάδες όπως ο Παναθηναϊκός. Όταν κερδίζεις χτίζεις την αυτοπεποίθησή σου και γίνεσαι καλύτερος».