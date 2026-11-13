· Γερμανία · Ελλάδα · Ολλανδία · Σερβία

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής Ελλάδας στο Nations League, μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ.

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Εθνική ομάδα γνώρισε ντροπιαστική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του Nations League, με το παιχνίδι κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45) να αποτελεί το τελευταίο «χαρτί» της γαλανόλευκης για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά και τη νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας με 3-1 στο Βελιγράδι, τα «πάντσερ» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με την Ελλάδα στους 8 βαθμούς, με την Ολλανδία να ανεβαίνει μόνη πρώτη με 11.

Παράλληλα, η Σερβία έμεινε στον «πάτο» του ομίλου με 0 βαθμούς, έχοντας ήδη υποβιβαστεί στην League B.

Η βαθμολογία

  1. Ολλανδία 11
  2. Γερμανία 8
  3. Ελλάδα 8

--------------------

4. Σερβία 0

COMMENTS
LATEST NEWS
00:19 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Γιοβάνοβιτς: «Το 3-0 στα πρώτα λεπτά είναι ένα σοκ από το οποίο δεν καταφέραμε να επιστρέψουμε»

00:11 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρέτσος: «Η εικόνα μας ήταν απογοητευτική - Να πάρουμε τη νίκη με τη Σερβία»

00:03 EUROLEAGUE

Βαθμολογία EuroLeague: Τετραπλή ισοβαθμία στην κορυφή μετά την ήττα του Παναθηναϊκού

23:59 EUROLEAGUE

Σέκουλιτς: «Είμαι περήφανος για τους παίκτες μου - Δεν είναι εύκολο να παίζεις σε αυτή την έδρα»

23:55 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ: Χωρίς Γκρέι και Φίλλιο στην αναμέτρηση με την Καρδίτσα

23:48 EUROLEAGUE

Βιλερμπάν - Μπεσίκτας 91-95: Απόδραση με ανατροπή για τους Τούρκους

23:45 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία

23:36 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ολλανδία - Ελλάδα 7-0: Με «Total Football» διέσυρε την Εθνική σε εφιαλτική βραδιά στο Άμστερνταμ

23:32 EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός AKTOR - Μπαρτσελόνα 74-76: Σοκαριστικό μπλακ άουτ και... τιμωρία από τον Ρόμπινσον

23:27 ΣΠΟΡ

Ο Πύρρος Δήμας υπέβαλε την παραίτησή του, δεν έγινε δεκτή από τον Βρούτση

23:27 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Η Ρεάλ Μαδρίτης έκλεισε τον Λατίφ Ίσμαν μέχρι το 2030

23:00 STORIES

Live Euroleague Bring it On: Ζωντανά από το «T-Center» με όλα τα... καυτά νέα!

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας