Η βαθμολογία στον όμιλο της Εθνικής μετά τη «βαριά» ήττα από την Ολλανδία

Η Εθνική ομάδα γνώρισε ντροπιαστική ήττα με 7-0 από την Ολλανδία στο Άμστερνταμ για την 5η αγωνιστική του Nations League, με το παιχνίδι κόντρα στη Σερβία στο Πανθεσσαλικό (16/11, 21:45) να αποτελεί το τελευταίο «χαρτί» της γαλανόλευκης για την πρόκριση στα προημιτελικά της διοργάνωσης.

Μετά και τη νίκη της Γερμανίας επί της Σερβίας με 3-1 στο Βελιγράδι, τα «πάντσερ» ισοβαθμούν στη δεύτερη θέση με την Ελλάδα στους 8 βαθμούς, με την Ολλανδία να ανεβαίνει μόνη πρώτη με 11.

Παράλληλα, η Σερβία έμεινε στον «πάτο» του ομίλου με 0 βαθμούς, έχοντας ήδη υποβιβαστεί στην League B.

Η βαθμολογία

Ολλανδία 11 Γερμανία 8 Ελλάδα 8

--------------------

4. Σερβία 0