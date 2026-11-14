Παυλίδης: «Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει αρκετά, δεν έχουμε καταφέρει τίποτα»

Εμφανώς απογοητευμένος εμφανίστηκε ο Βαγγέλης Παυλίδης μετά την εφιαλτική βραδιά της Εθνικής Ελλάδας στο Άμστερνταμ. Ο αρχηγός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, μιλώντας στην κάμερα του Alpha, στάθηκε κυρίως στην κακή αγωνιστική εικόνα της ομάδας, τονίζοντας πως το αποτέλεσμα είναι ιδιαίτερα επώδυνο.

Οι δηλώσεις του Παυλίδη:

«Δεν είναι η ήττα, είναι η κακή εμφάνιση. Το αποτέλεσμα είναι βαρύ και πονάει αρκετά. Σίγουρα πιστεύουμε στον εαυτό μας, αλλά σήμερα δεν ήμασταν καλοί. Είναι κάτι που μας πονάει όλους. Δεν έχουμε καταφέρει τίποτα ως ομάδα επειδή κάναμε τέσσερα καλά παιχνίδια τον προηγούμενο μήνα. Είναι πολύ δύσκολο.

Η πρόκριση πλέον δεν είναι στα χέρια μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι, όταν έχουμε τη μοίρα μας στα χέρια μας, δεν πρέπει να την πετάμε. Σήμερα το κάναμε ξανά. Πρέπει να βελτιωθούμε και να πάρουμε το τρίποντο απέναντι στη Σερβία, για τον εγωισμό μας ως παίκτες, αλλά και για τον κόσμο μας που ταξίδεψε για να βρεθεί εδώ. Ζητάω συγγνώμη εκ μέρους όλων».