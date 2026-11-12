Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87: Με πολυφωνία στην επίθεση και «διπλό» Σορτς έφτασε στη νίκη

Η Βαλένθια επικράτησε με 102-87 της Μπάγερν Μονάχου στη «Roig Arena», έχοντας σε εξαιρετική βραδιά τον Τι Τζέι Σορτς, ο οποίος ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 14 πόντους και 10 ασίστ, οδηγώντας την ομάδα του στην 8η νίκη της στην EuroLeague (8-3).

Ο πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού ΑΚΤΟR πρωταγωνίστησε, με τους Ισπανούς να παίρνουν από νωρίς το προβάδισμα και να κλείνουν το πρώτο δεκάλεπτο στο +10 (29-19). Με τον Σορτς να δημιουργεί και να εκτελεί, η διαφορά έφτασε μέχρι και τους 15 πόντους, με τη Βαλένθια να πηγαίνει στα αποδυτήρια μπροστά με 52-41.

Η Μπάγερν προσπάθησε να επιστρέψει στο τρίτο δεκάλεπτο, με τον Αντρέας Ομπστ να αποτελεί την κύρια επιθετική της απειλή, μειώνοντας στους πέντε (56-51). Ωστόσο, ο Σορτς ανέλαβε ξανά δράση και βοήθησε τη Βαλένθια να διατηρήσει τον έλεγχο, κλείνοντας την περίοδο στο 73-65.

Στο τελευταίο δεκάλεπτο, οι γηπεδούχοι πάτησαν ξανά το γκάζι και με τους Μπρουκς και Οσετκόφσκι ανέβασαν τη διαφορά στους 17 πόντους (88-71), φτάνοντας χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία στο τελικό 102-87.

Ο Ομπστ ξεχώρισε για την Μπάγερν με 22 πόντους, χωρίς όμως να αποτρέψει την ήττα. Η Βαλένθια ανέβηκε στο 8-3, ενώ οι Γερμανοί υποχώρησαν στο 3-8.

Τα δεκάλεπτα: 29-19, 52-41, 73-65, 102-87

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