Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες - Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

Νέα... μεταμεσονύκτια «χτυπήματα» του Δημήτρη Γιαννακόπουλου στα social media.

Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες - Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»
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Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος με νέες αναρτήσεις του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αναφέρεται και πάλι στο μέγα σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ, διερωτώμενος για μια ακόμα φορά αν τα τηλέφωνα των συλληφθέντων άνοιξαν.

Αναλυτικά όσα είπε:

«Έτοιμος είμαι. Ξεκινήσατε τη λάσπη; Ούτε ομπρέλα δεν θα κρατήσω... Αλλά ένα θα σας πω, στα ψέματά σας και στη λάσπη σας εγώ θα απαντάω με αλήθειες. Πάμε! Όποιος κι αν θέλει».

Στη συνέχεια με νέο story ανέφερε: «Τα τηλέφωνα ανοίξανε;».

Δείτε το video:

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