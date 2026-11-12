Πανιώνιος: Νέος προπονητής ο Δημήτρης Κοροπούλης

Ο Δημήτρης Κοροπούλης είναι ο άνθρωπος που επέλεξε ο Πανιώνιος για να διαδεχθεί τον Χουάν Φεράντο στην τεχνική ηγεσία της ομάδας, αναλαμβάνοντας την αποστολή να την καθοδηγήσει στο υπόλοιπο της φετινής αγωνιστικής περιόδου στη Superbet League 2.

Η ανακοίνωση της συνεργασίας έγινε το απόγευμα της Πέμπτης (12/11), με τον 47χρονο Έλληνα προπονητή να επιστρέφει σε γνώριμα λημέρια και να αναλαμβάνει ξανά την τεχνική καθοδήγηση του Ιστορικού.

Ο Κοροπούλης έχει ήδη συνδέσει το όνομά του με τον Πανιώνιο, καθώς στο παρελθόν έχει εργαστεί τόσο στην πρώτη ομάδα όσο και στα τμήματα υποδομής του συλλόγου. Πλέον, επιστρέφει με στόχο να οδηγήσει τους «κυανέρυθρους» στη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Η ΠΑΕ ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας της με τον Δημήτρη Κοροπούλη, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μας.

Ο 47χρονος τεχνικός επιστρέφει στον Πανιώνιο, έχοντας υπηρετήσει τον Σύλλογο στο παρελθόν τόσο ως προπονητής της πρώτης ομάδας όσο και των τμημάτων υποδομής.

Στη συνέχεια της προπονητικής του πορείας εργάστηκε στον Παναθηναϊκό, αρχικά ως βοηθός προπονητή στη δεύτερη ομάδα και έπειτα ως πρώτος προπονητής της Κ19, ενώ τον Σεπτέμβριο του 2025 ανέλαβε και την τεχνική καθοδήγηση της πρώτης ομάδας ως υπηρεσιακός προπονητής.

Τον καλωσορίζουμε ξανά στην οικογένεια του Πανιωνίου και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στο έργο του».