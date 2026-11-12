Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»
Την είδηση πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει στις ομαδικές δραστηριότητες του Ολυμπιακού έκανε γνωστή ο Χρήστος Μπαφές, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα κόντρα στην Ντουμπάι.
Ο Χρήστος Μπαφές ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague πως ολοκληρώθηκε η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομογενή γκαρντ να αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας το Σάββατο (13/11).
Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χρήστος Μπαφές:
«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας».