Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»

Ο Χρήστος Μπαφές ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague πως ολοκληρώθηκε η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομογενή γκαρντ να αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας το Σάββατο (13/11).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χρήστος Μπαφές:

«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας».