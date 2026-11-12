· Ολυμπιακός

Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»

Την είδηση πως ο Τάιλερ Ντόρσεϊ επιστρέφει στις ομαδικές δραστηριότητες του Ολυμπιακού έκανε γνωστή ο Χρήστος Μπαφές, μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά τον αγώνα κόντρα στην Ντουμπάι.

Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ο Χρήστος Μπαφές ενημέρωσε στη συνέντευξη Τύπου μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι για την 11η αγωνιστική της EuroLeague πως ολοκληρώθηκε η τιμωρία του Τάιλερ Ντόρσεϊ, με τον ομογενή γκαρντ να αναμένεται να επιστρέψει κανονικά στις προπονήσεις της ομάδας το Σάββατο (13/11).

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Χρήστος Μπαφές:

«Η τιμωρία του Ντόρσεϊ τελείωσε. Αύριο στις 12:00 θα συμμετέχει στην προπόνηση της ομάδας».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:31 ΜΠΑΣΚΕΤ

Νέο «χτύπημα» Γιαννακόπουλου: «Στα ψέματά σας θα απαντάω με αλήθειες - Τα τηλέφωνα ανοίξανε;»

00:14 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Nations League: Νίκη-δήλωση για την Ιταλία - Πέρασε από την Πράγα η Ισπανία

00:05 EUROLEAGUE

Η βαθμολογία της EuroLeague μετά τη νίκη του Ολυμπιακού επί της Ντουμπάι

23:58 SUPER LEAGUE 2

Πανιώνιος: Νέος προπονητής ο Δημήτρης Κοροπούλης

23:54 EUROLEAGUE

Βαλένθια - Μπάγερν Μονάχου 102-87: Με πολυφωνία στην επίθεση και «διπλό» Σορτς έφτασε στη νίκη

23:51 EUROLEAGUE

Αρμάνι - Ζαλγκίρις 83-86: Ένας Μπάνκι δεν φέρνει την «άνοιξη» και η κατρακύλα των Ιταλών συνεχίζεται

23:45 EUROLEAGUE

Μπαφές: «Τελείωσε η τιμωρία του Ντόρσεϊ - Αύριο θα είναι κανονικά στην προπόνηση»

23:37 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ντουμπάι: Τα highlights από την εμφατική νίκη των Πειραιωτών (vid)

23:36 EUROLEAGUE

Μακάμπι Τελ Αβίβ - Χάποελ Τελ Αβίβ 80-73: Αφεντικό της πόλης η «ομάδα του λαού»

23:23 EUROLEAGUE

Βεζένκοφ: «Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα ερχόταν αυτή η μέρα - Ο Σπανούλης θα είναι χαρούμενος»

23:14 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Ο Βεζένκοφ είναι θρύλος του συλλόγου, αντιδράσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο»

23:11 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Είναι καλύτερο να έχεις τον Σάσα στην ομάδα σου παρά να τον αντιμετωπίζεις ως αντίπαλο»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας