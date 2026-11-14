Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο κυριάρχησε κι οι Χιτ νίκησαν τους Καβαλίερς στο NBA Cup

Οι Χιτ πήραν τη νίκη απέναντι στους Καβαλίερς στο πλαίσιο του NBA Cup, έχοντας ως μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε τον αγώνα με 37 πόντους, 9 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Εξίσου σημαντική ήταν η συνεισφορά του Μπαμ Αντεμπάγιο, ο οποίος σημείωσε επίσης 37 πόντους και κατέβασε 14 ριμπάουντ.

Για τους Καβαλίερς, ο Ντόνοβαν Μίτσελ είχε 25 πόντους, ο Τζέιμς Χάρντεν πρόσθεσε 20, ενώ ο Τάιρις Πρόκτορ ολοκλήρωσε τον αγώνα με 22 πόντους.

Οι αριθμοί του Αντετοκούνμπο

37 πόντοι

14/20 δίποντα

1/2 τρίποντο

6/11 βολές

9 ριμπάουντ

2 ασίστ

4 λάθος

1 μπλοκ

+2 στο +/-

σε 31 λεπτά

Οι δύο ομάδες συμβάδιζαν στο σκορ στο πρώτο μισό της αναμέτρησης. Το Μαϊάμι έκλεισε την πρώτη περίοδο με προβάδισμα 29-27, όμως οι Καβαλίερς ανέτρεψαν την κατάσταση πριν από την ανάπαυλα, πηγαίνοντας στα αποδυτήρια με το υπέρ τους 57-54.

Η εικόνα άλλαξε στο δεύτερο μέρος, με τους γηπεδούχους να βρίσκουν περισσότερες λύσεις στην επίθεση. Στο τρίτο δωδεκάλεπτο οι Χιτ σημείωσαν 38 πόντους, έναντι 34 του Κλίβελαντ, ενώ στην τελευταία περίοδο ανέβασαν ακόμη περισσότερο την παραγωγικότητά τους, μετρώντας 41 πόντους, φτάνοντας τελικά στην επικράτηση με διψήφια διαφορά.

ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-27, 54-57, 92-91, 133-121

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