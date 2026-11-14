ΕΟΚΑΝ: Η ανακοίνωση για τη σύλληψη προπονητή άρσης βαρών - Το χρονικό της υπόθεσης

Τις λεπτομέρειες της υπόθεσης που οδήγησε στη σύλληψη προπονητή άρσης βαρών παρουσίασε ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), μέσα από επίσημη ανακοίνωσή του.

Ο Οργανισμός περιγράφει το χρονικό της έρευνας, τις ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν και τη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, η οποία οδήγησε στη σύλληψη. Η υπόθεση αφορά την προμήθεια και τη χορήγηση απαγορευμένων ουσιών σε αθλητές.

Η ανακοίνωση του ΕΟΚΑΝ

«Ο Εθνικός Οργανισμός Καταπολέμησης του Ντόπινγκ (ΕΟΚΑΝ), στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του και της εφαρμογής της ισχύουσας νομοθεσίας για την καταπολέμηση του ντόπινγκ, προχώρησε τον Ιούνιο του 2024 στη διερεύνηση υπόθεσης παράβασης των κανόνων αντιντόπινγκ, που αφορούσε προπονητή ανήλικου αθλητή της άρσης βαρών, η οποία προέκυψε κατόπιν ελέγχου ντόπινγκ στον ανήλικο αθλητή τον Απρίλιο 2024.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4791/2021 και του Παγκόσμιου Κώδικα Αντιντόπινγκ, ο ΕΟΚΑΝ είναι υποχρεωμένος να διερευνά το προσωπικό υποστήριξης του εκάστοτε ανήλικου αθλητή.

Από την έρευνα διαπιστώθηκε παράβαση του άρθρου 2.8 του ν. 4791/2021, που αφορά στη χορήγηση ή απόπειρα χορήγησης απαγορευμένης ουσίας ή μεθόδου σε αθλητή.

Μετά την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων πειθαρχικών και δευτεροβάθμιων διαδικασιών, επικυρώθηκε τον Μάιο 2026 η ποινή αποκλεισμού δώδεκα (12) ετών σε βάρος του προπονητή, η οποία είχε επιβληθεί από το 2025.

Λαμβάνοντας υπόψη τη σοβαρότητα των καταγγελιών και των στοιχείων που προέκυψαν κατά τη διερεύνηση της υπόθεσης, ο ΕΟΚΑΝ προχώρησε άμεσα στη διαβίβασή τους στις αρμόδιες αστυνομικές και δικαστικές αρχές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να διερευνηθούν περαιτέρω στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στη διαρκή και στενή συνεργασία του ΕΟΚΑΝ με τις αρμόδιες αρχές, με στόχο την ουσιαστική αντιμετώπιση σοβαρών περιστατικών που σχετίζονται με το ντόπινγκ και την προστασία των αθλητών, ιδιαίτερα των ανηλίκων.

Αποτέλεσμα της πολύμηνης και εμπεριστατωμένης έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία και τον αθλητικό εισαγγελέα, ήταν η σύλληψη του εν λόγω προπονητή άρσης βαρών για προμήθεια και χορήγηση απαγορευμένων ουσιών ντόπινγκ σε αθλητές.

Παράλληλα υπενθυμίζεται ότι ο ΕΟΚΑΝ, κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 του ν. 4791/2021, ενημέρωσε επισήμως τον Ιούνιο του 2025 το Υπουργείο Αθλητισμού για την καταγραφή οκτώ (08) παραβάσεων των κανόνων αντιντόπινγκ στο άθλημα της άρσης βαρών εντός χρονικού διαστήματος δώδεκα μηνών (15/12/2023-06/12/2024).

Κατόπιν της σχετικής ενημέρωσης, ο Αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, επέβαλε παρακράτηση ποσοστού 20% από την τακτική επιχορήγηση της Ελληνικής Ομοσπονδίας Άρσης Βαρών, που αντιστοιχεί στο ποσό των 48.000 ευρώ, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας.

Ο ΕΟΚΑΝ με την υποστήριξη του Υπουργείου Αθλητισμού συνεχίζει με συνέπεια την εφαρμογή του εθνικού προγράμματος αντιντόπινγκ, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην προστασία των ανήλικων αθλητών, στη διερεύνηση παραβάσεων που αφορούν το προσωπικό υποστήριξης των αθλητών και στη συνεργασία με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

Η προστασία της υγείας των αθλητών, η διασφάλιση της ακεραιότητας του αθλητισμού και η τήρηση των κανόνων αντιντόπινγκ αποτελούν αδιαπραγμάτευτες προτεραιότητες».