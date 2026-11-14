GBL: Για το απόλυτο στην Καρδίτσα ο ΠΑΟΚ, εντός έδρας η ΑΕΚ – Το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/11)

Με τρεις αναμετρήσεις ανοίγει η αυλαία του Σαββατοκύριακου στο ελληνικό πρωτάθλημα.

Ο ΠΑΟΚ παίζει στην Καρδίτσα με στόχο το «7 στα 7», η ΑΕΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, θέλοντας να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα, ενώ ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ηρακλή, σε ένα ματς με μεγάλο ενδιαφέρον, όσον αφορά στην ουρά της βαθμολογίας.

LIVE MATCH: ΑΕΚ – Δόξα Λευκάδας (17:00, ΣΠΟΡ FM TV 1)

Η αρχή γίνεται στη Sunel Arena, όπου η ΑΕΚ υποδέχεται τη Δόξα Λευκάδας, αναζητώντας την επιστροφή στις νίκες. Η «Ένωση» προέρχεται από τρεις διαδοχικές ήττες, οι οποίες έχουν διαμορφώσει το ρεκόρ της στο 2-4. Η τελευταία νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα καταγράφηκε στις 17 Οκτωβρίου, απέναντι στη Μύκονο.

Μάλιστα, είναι η πρώτη φορά μετά από επτά χρόνια που οι «κιτρινόμαυροι» μετρούν τέσσερις ήττες στις έξι πρώτες αγωνιστικές. Στα θετικά για την ομάδα είναι οι επιστροφές των Φλιώνη και Ερτέλ, οι οποίοι θα είναι ξανά διαθέσιμοι.

Η Δόξα Λευκάδας, από την πλευρά της, γνώρισε την προηγούμενη εβδομάδα την εντός έδρας ήττα από τον Άρη, αποτέλεσμα που έβαλε τέλος στο σερί των δύο νικών της. Έτσι, το ρεκόρ της διαμορφώθηκε επίσης στο 2-4.

LIVE MATCH: Καρδίτσα – ΠΑΟΚ (17:30, ΣΠΟΡ FM TV 2 και ΣΚΑΪ)

Ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Καρδίτσας, σε μια αναμέτρηση ανάμεσα σε δύο ομάδες που βρίσκονται σε καλή αγωνιστική κατάσταση.

Οι γηπεδούχοι έχουν καταγράψει τέσσερις νίκες σε έξι παιχνίδια (4-2), προερχόμενοι από τις διαδοχικές επικρατήσεις απέναντι σε Κολοσσό και Προμηθέα.

Ακόμα καλύτερη είναι η πορεία του ΠΑΟΚ, ο οποίος παραμένει αήττητος στη Stoiximan GBL με έξι νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις (6-0). Πρόκειται για το καλύτερο ξεκίνημα της ομάδας στο πρωτάθλημα από τη σεζόν 1992/93, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» πραγματοποιεί εξαιρετική πορεία και στο EuroCup.

LIVE MATCH: Προμηθέας – Ηρακλής (17:30, ΣΠΟΡ FM TV 3)

Την ίδια ώρα στην Πάτρα, ο Προμηθέας υποδέχεται τον Ηρακλή, με τις δύο ομάδες να έχουν διαφορετικούς στόχους ενόψει της αναμέτρησης.

Οι Πατρινοί έχουν ξεκινήσει με τον χειρότερο δυνατό τρόπο τη φετινή Stoiximan GBL, καθώς μετρούν μόλις μία νίκη στις έξι πρώτες αγωνιστικές, καταγράφοντας το αρνητικότερο ξεκίνημα στην ιστορία τους στην κορυφαία κατηγορία. Οι δύο συνεχόμενες νίκες στο FIBA Europe Cup, ωστόσο, έχουν ανεβάσει την ψυχολογία τους ενόψει της συνέχειας.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ηρακλής προέρχεται από την επιβλητική εντός έδρας νίκη επί της Μυκόνου, με την οποία ανέβασε το ρεκόρ του στο 2-4. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης θα επιδιώξει στην Πάτρα να πανηγυρίσει την πρώτη εκτός έδρας νίκη της, έχοντας ηττηθεί στις προηγούμενες εξορμήσεις της σε Λευκάδα και Περιστέρι.

Η βαθμολογία της GBL