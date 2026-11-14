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Super League 2: Η ΑΕΛ θέλει να βρεθεί στην πρώτη δυάδα, για το απόλυτο εντός έδρας ο Πανσερραϊκός

ΑΕΛ και Πανσερραϊκός θα επιδιώξουν να εκμεταλλευτούν την έδρα τους, στις δυο πιο ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις του Σαββάτου (14/11) στη Super League 2.

Super League 2: Η ΑΕΛ θέλει να βρεθεί στην πρώτη δυάδα, για το απόλυτο εντός έδρας ο Πανσερραϊκός
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Η 11η αγωνιστική της Super League 2 ξεκινά το Σάββατο (14/11), με τέσσερις αναμετρήσεις να ανοίγουν το πρόγραμμα. Η δράση θα συνεχιστεί την Κυριακή (15/11) με ένα παιχνίδι, ενώ το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (16/11) με τρεις αναμετρήσεις.

LIVE MATCH: Ελλάς Σύρου – Πανθρακικός (14:00)

Η αρχή γίνεται στην Ερμούπολη, όπου η Ελλάς Σύρου υποδέχεται τον Πανθρακικό. Οι γηπεδούχοι προέρχονται από σημαντική εκτός έδρας νίκη απέναντι στον Ολυμπιακό Β. Ο Πανθρακικός, από την πλευρά του, αναζητά αντίδραση μετά την εντός έδρας ήττα από την ΑΕΛ.

LIVE MATCH: Πανσερραϊκός – Αναγέννηση Καρδίτσας (14:45, ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Στις Σέρρες, ο Πανσερραϊκός θέλει να διευρύνει το απόλυτο των νικών του στο γήπεδό του, όπου μετρά ήδη πέντε επιτυχίες σε ισάριθμα παιχνίδια. Από την άλλη, η Αναγέννηση Καρδίτσας ταξιδεύει στις Σέρρες μετά το εντός έδρας 1-1 με την πρωτοπόρο Μαρκό.

LIVE MATCH: ΑΕΛ – Νέστος Χρυσούπολης (15:00)

Στη Λάρισα, η ΑΕΛ θέλει να αξιοποιήσει την έδρα της και να πανηγυρίσει την τρίτη συνεχόμενη νίκη της, με στόχο να βρεθεί (έστω και προσωρινά) στις θέσεις της προνομιούχου δυάδας που οδηγεί στην άνοδο. Για τον Νέστο Χρυσούπολης, το παιχνίδι σηματοδοτεί το ντεμπούτο του Γιάννη Τάτση στον πάγκο. Η ομάδα της Καβάλας προέρχεται από δύο διαδοχικές εντός έδρας ήττες και θα επιδιώξει να κάνει την έκπληξη στη Λάρισα.

LIVE MATCH: Αστέρας AKTOR Β’ – ΠΑΟΚ Β’ (15:00)

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/11) ολοκληρώνεται στην Τρίπολη, όπου ο Αστέρας AKTOR Β’ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ Β’. Οι φιλοξενούμενοι έχουν νέο προπονητή τον Στέλιο Μαλεζά, ο οποίος διαδέχθηκε τον Ντάνι Πονζ, ενώ έρχονται από τη νίκη με 4-2 στην έδρα του ΠΑΣ Πύργου, σε ένα παιχνίδι όπου ο Πασχάλης Στύλος πέτυχε τέσσερα γκολ. Ο Αστέρας AKTOR Β’ προέρχεται από εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στον Νέστο Χρυσούπολης.

Η βαθμολογία της Super League 2

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