Nations League: Η Πορτογαλία τιμά τον Κριστιάνο Ρονάλντο – Το πρόγραμμα της ημέρας (14/11)

Όλα τα βλέμματα στρέφονται στην αναμέτρηση της Πορτογαλίας με τη Δανία για την 5η αγωνιστική του Nations League, όχι μόνο για το αγωνιστικό ενδιαφέρον, αλλά και για την ξεχωριστή στιγμή που ετοιμάζεται προς τιμήν του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Οι Πορτογάλοι διεθνείς θέλουν να αναγνωρίσουν την τεράστια προσφορά του «CR7» στην εθνική ομάδα, παρά το γεγονός ότι οι δρόμοι τους χώρισαν με όχι και τον καλύτερο τρόπο. Η παρουσία του στην ομάδα και τα τρόπαια στα οποία συνέβαλε καθοριστικά αποτελούν ένα ξεχωριστό κεφάλαιο στην ιστορία του ποδοσφαίρου της χώρας.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει η «A Bola», οι Μπερνάρντο Σίλβα, Ρούμπεν Ντίας και Μπρούνο Φερνάντες επικοινώνησαν με τους ανθρώπους της ποδοσφαιρικής ομοσπονδίας, προκειμένου να οργανώσουν την τιμητική πρωτοβουλία για τον άλλοτε συμπαίκτη τους.

Το πλάνο προβλέπει ότι όλοι οι ποδοσφαιριστές της Πορτογαλίας θα εμφανιστούν πριν από την έναρξη της αναμέτρησης με φανέλες που θα φέρουν τον αριθμό 7 στην πλάτη. Επιπλέον, στο 7ο λεπτό του αγώνα αναμένεται να υπάρξει προσωρινή διακοπή, ώστε οι παρευρισκόμενοι να χειροκροτήσουν τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο «CR7» ανακοίνωσε πριν από μερικές ημέρες την απόφασή του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα, έπειτα από όσα συνέβησαν στο προηγούμενο διεθνές «παράθυρο» και τις διαφωνίες που είχαν προκύψει με τον Ζόρζε Ζέσους.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου (14/11) στο Nations League

Πέρα από το Πορτογαλία – Δανία, το σημερινό (14/11) πρόγραμμα περιλαμβάνει ακόμa επτά αναμετρήσεις σε League A και League B, με σημαντικές εκκρεμότητες τόσο στη μάχη της κορυφής όσο και στην προσπάθεια αποφυγής του υποβιβασμού.

Στη League A, η Νορβηγία υποδέχεται την Ουαλία στις 19:00, σε ένα παιχνίδι με ιδιαίτερη σημασία για τη διεκδίκηση της δεύτερης θέσης στον 4ο όμιλο. Οι δύο ομάδες έχουν από τρεις βαθμούς, ενώ η Πορτογαλία έχει κάνει το απόλυτο με τέσσερις νίκες σε ισάριθμες αναμετρήσεις και βρίσκεται στο +6 από τη Δανία, την οποία έχει ήδη νικήσει (4-2) εκτός έδρας.

Στη League B και τον 2ο όμιλο, η πρωτοπόρος Βόρεια Ιρλανδία υποδέχεται την Ουκρανία του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, η οποία χρειάζεται τη νίκη για να διεκδικήσει τη δεύτερη θέση. Νωρίτερα, στις 19:00, η Γεωργία αντιμετωπίζει την Ουγγαρία, αναζητώντας βαθμούς που θα τη βοηθήσουν να αποφύγει τον υποβιβασμό.

Στον 3ο όμιλο, η Αυστρία, που βρίσκεται στην κορυφή, φιλοξενεί την Ιρλανδία, την οποία έχει στο -3. Παράλληλα, το Κόσοβο αντιμετωπίζει το Ισραήλ, με την ομάδα του Μπεν Σιμόν να βρίσκεται στην τελευταία θέση και να έχει διπλό στόχο: να αποφύγει τον υποβιβασμό, αλλά και να διατηρήσει τις πιθανότητές της για πρόκριση στα νοκ άουτ.

Τέλος, στον 4ο όμιλο, η Σουηδία έχει τον πρώτο λόγο για την πρωτιά με τους δέκα βαθμούς κι υποδέχεται τη Βοσνία / Ερζεγοβίνη, η οποία ακολουθεί με οκτώ. Στο άλλο παιχνίδι, η Ρουμανία φιλοξενεί την Πολωνία, με τους γηπεδούχους να βρίσκονται σε εξαιρετικά δύσκολη θέση, καθώς δεν έχουν συγκεντρώσει βαθμό και χρειάζονται οπωσδήποτε τη νίκη για να αποφύγουν τον υποβιβασμό. Αναλυτικά:

League A

4ος όμιλος

League B

2ος όμιλος

3ος όμιλος

4ος όμιλος

Οι βαθμολογίες

League A – 4ος όμιλος

Πορτογαλία 12 (9-4) Δανία 6 (7-7) Ουαλία 3 (2-5) Νορβηγία 3 (6-8)

League B – 2ος όμιλος

Βόρεια Ιρλανδία 8 (4-0) Ουγγαρία 7 (3-2) Ουκρανία 4 (2-5) Γεωργία 2 (0-2)

League B – 3ος όμιλος

Αυστρία 8 (9-5) Κόσοβο 5 (3-4) Ιρλανδία 5 (6-4) Ισραήλ 2 (2-7)

League B – 4ος όμιλος