Τέλος ο Γιάννης Αναστασίου από τον πάγκο του Παναιτωλικού

Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου

 

Τέλος ο Γιάννης Αναστασίου από τον πάγκο του Παναιτωλικού
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Στο τέλος της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου προχώρησε ο Παναιτωλικός, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του Αγρινίου με 3-0 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, η ομάδα και ο κ. Αναστασίου αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους και να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.

Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:

«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».

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