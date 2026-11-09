Τέλος ο Γιάννης Αναστασίου από τον πάγκο του Παναιτωλικού
Ο Παναιτωλικός ανακοίνωσε τη λήξη της συνεργασίας του με τον Γιάννη Αναστασίου
Στο τέλος της συνεργασίας του με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου προχώρησε ο Παναιτωλικός, μετά τη βαριά ήττα της ομάδας του Αγρινίου με 3-0 από τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης».
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του συλλόγου, η ομάδα και ο κ. Αναστασίου αποφάσισαν να λύσουν κοινή συναινέσει τη συνεργασία τους και να τραβήξουν χωριστούς δρόμους.
Η ανακοίνωση του Παναιτωλικού:
«Μετά από συνάντηση της διοίκησης με τον προπονητή Γιάννη Αναστασίου αποφασίστηκε από κοινού η λήξη της συνεργασίας. Του ευχόμαστε καλή συνέχεια στην επαγγελματική του πορεία. Ο Γιάννης Αναστασίου ευχαριστεί το κλαμπ για τη συνεργασία και εύχεται τα καλύτερα στην ομάδα».