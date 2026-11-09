Οι ευχές του Παναθηναϊκού στον Μπράουν για τον σοβαρό τραυματισμό του

Σε επιτυχημένη χειρουργική επέμβαση υποβλήθηκε την Κυριακή (08/11) ο Γκρεγκ Μπράουν, μετά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη στην αναμέτρηση της ΑΕΚ με τον Παναθηναϊκό AKTOR.

Ο Αμερικανός φόργουορντ υπέστη ολική ρήξη του αχιλλείου τένοντα στη δεξιά ποδοκνημική, με αποτέλεσμα να χρειαστεί να περάσει την πόρτα του χειρουργείου.

Τις δικές της ευχές έστειλε και η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR με σχόλιο στο σχετικό post στο Instagram.

«Σου ευχόμαστε ταχεία και πλήρης ανάρρωση! Μείνει δυνατός και ανυπομονούμε να σε δούμε και πάλι πίσω στο γήπεδο», ανέφεραν οι «πράσινοι».