Διαιτητής στη La Liga έγινε viral επειδή γελούσε με τις διαμαρτυρίες του Γκιουλέρ - Βίντεο

Μια απολαυστική στιγμή με πρωταγωνιστές τον Αρντά Γκιουλέρ και έναν διαιτητή της La Liga κάνει τον γύρο των social media, με τον ρέφερι να μην μπορεί να συγκρατήσει τα γέλια του κατά τη διάρκεια διαμαρτυρίας του νεαρού άσου της Ρεάλ Μαδρίτης.

Ο Αρντά Γκιουλέρ διαμαρτυρήθηκε έντονα για μια απόφαση του διαιτητή, ωστόσο η αντίδραση που εισέπραξε δεν ήταν ακριβώς αυτή που περίμενε. Ο ρέφερι, αντί να δώσει συνέχεια στις διαμαρτυρίες του Τούρκου μεσοεπιθετικού, αντιμετώπισε την κατάσταση με χιούμορ, ξεσπώντας σε γέλια και δείχνοντάς του με χαρακτηριστικό τρόπο να συνεχίσει το παιχνίδι.

Το σχετικό στιγμιότυπο από την κάμερα του διαιτητή (Ref Cam) έγινε γρήγορα viral, συγκεντρώνοντας χιλιάδες προβολές και σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

https://www.instagram.com/p/Dfb60RdCO5e/

Μάλιστα, αρκετοί φίλαθλοι χαρακτήρισαν τον Γκιουλέρ «χαριτωμένο», καθώς ο νεαρός ποδοσφαιριστής διαμαρτυρόταν με έναν ιδιαίτερα αυθόρμητο τρόπο, με τη νεανική χροιά της φωνής του να κάνει τη στιγμή ακόμη πιο απολαυστική.

Αξίζει να σημειωθεί πως τα γέλια του διαιτητή δεν είχαν διάθεση ειρωνείας ή κοροϊδίας προς τον ποδοσφαιριστή. Αντίθετα, επρόκειτο για μια αυθόρμητη και χιουμοριστική αντίδραση, με τον ίδιο τον Γκιουλέρ να χαμογελά στο τέλος του βίντεο.