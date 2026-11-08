Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιβλητικό διπλό στο «Μεστάγια» και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή

Η Ρεάλ Μαδρίτης είχε ένα πολύ εύκολο βράδυ εκτός έδρας απέναντι στη Βαλένθια και πέρασε άνετα με 0-3 από το «Μεστάγια» για να «πιάσει» στην κορυφή της La Liga την Μπαρτσελόνα 

Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης 0-3: Επιβλητικό διπλό στο «Μεστάγια» και έπιασε την Μπαρτσελόνα στην κορυφή
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Η Ρεάλ Μαδρίτης που μεσοβδόμαδα δυσκολεύτηκε πάρα πολύ να περάσει από την «Allwyn Arena» με αντίπαλο την ΑΕΚ στο Champions League, έκανε τη ζωή της πολύ πιο εύκολη στη La Liga κερδίζοντας άνετα 3-0 εκτός έδρας τη Βαλένθια και έφτασε προσωρινά τη Μπαρτσελόνα - που έχει ένα παιχνίδι λιγότερο - στους 30 βαθμούς στην κορυφή της βαθμολογίας.

Η ομάδα του Ζοσέ Μουρίνιο πραγματοποίησε χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία την 8η διαδοχική της νίκη και την 4η σερί εκτός έδρας και έκλεισε με αυτό τον τρόπο τις εγχώριες υποχρεώσεις της πριν τη διακοπή των Εθνικών ομάδων.

Αντίθετα, οι «νυχτερίδες» βούλιαξαν ακόμα περισσότερο προς τον πάτο της βαθμολογίας αφού βρίσκονται στη 19η θέση, έχοντας καταφέρει να συγκεντρώσουν μόλις 9 βαθμούς.

Ο Βαλβέρδε άνοιξε αρχικά το σκορ στο 28ο λεπτό «κερνώντας» τη Βαλένθια μια «οβίδα» εφάμιλλη με αυτή στη Φιλαδέλφεια, ενώ οκτώ λεπτά αργότερα ο Γκιουλέρ με δυνατό δεξί σουτ από κοντά έγραψε το 2-0 που ήταν και το σκορ του πρώτου ημιχρόνου.

Tο κερασάκι στην τούρτα έβαλε στο 75΄ο Κιλιάν Εμπαπέ και νίκησε τον Ντιμιτριέφσκι σε τετ α τετ για να γράψει το τελικό 3-0.

Tέσσερα λεπτά αργότερα ο Γκαγιά αποβλήθηκε με απευθείας κόκκινη κάρτα αφήνοντας τις «νυχτερίδες» με 10 παίκτες για το υπόλοιπο της αναμέτρησης.

ΒΑΛΕΝΘΙΑ: Ντιμιτριέφσκι, Μαφέο (63' Μαρτίνεθ), Πεπέλου, Ταρέγκα, Χάας (46' Ριόχας), Γκαγιά, Ροντρίγκες (63' Ούγκρινιτς), Γκουέρα (82' Βάθκεθ), Μαγιόλ, Σαντίκ (60' Μπλάθκεθ), Ντανζούμα.

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Βαλβέρδε, Κονατέ, Χούισεν, Κουκουρέγια, Μπ. Σίλβα (84' Εντρικ), Τσουαμενί, Γκιουλέρ (84' Καμαβινγκά), Μπέλιγχαμ (90'+1' Πιτάρτς), Ντιομαντέ (84' Ντίαζ), Εμπαπέ (90'+1' Εσπί).

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