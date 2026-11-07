Ligue 1: «Διπλό» της Paris FC απέναντι στην Οσέρ με χρυσό σκόρερ τον Σιναγιόκο

Τη πρώτη θέση της βαθμολογίας της Ligue 1 -έστω προσωρινά- μοιράζονται η Παρί με την Παρί Σεν Ζερμέν.

Με γκολ του Λασίν Σιναγιόκο στο 63ο λεπτό, η Παρί πήρε το «διπλό», με 1-0, απέναντι στην Οσέρ, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής και έφτασε τους 20 βαθμούς, όσους έχει και η συμπολίτισσά της με αγώνα λιγότερο.

Η Οσέρ που παραμένει στις τελευταίες θέσεις του βαθμολογικού πίνακα με 10 βαθμούς, είχε βρει δίχτυα στο 39ο λεπτό από τον Κάμερον Άρτσερ, αλλά ακυρώθηκε μέσω VAR.