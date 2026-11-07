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EuroLeague: Κοντά στην εξασφάλιση άδειας franchise η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

Η Χάποελ Τελ Αβίβ βρίσκεται κοντά στην εξασφάλιση μόνιμης άδειας συμμετοχής στη EuroLeague, σύμφωνα με ισραηλινά δημοσιεύματα

EuroLeague: Κοντά στην εξασφάλιση άδειας franchise η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς
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Ένα σημαντικό βήμα προς τη μόνιμη συμμετοχή της στη EuroLeague φαίνεται πως ετοιμάζεται να κάνει η Χάποελ Τελ Αβίβ, καθώς οι επαφές με τη διοργάνωση για την εξασφάλιση άδειας franchise βρίσκονται σε προχωρημένο στάδιο.

Σύμφωνα με τον Ισραηλινό δημοσιογράφο Αράλ Γουέισμπεργκ, το διοικητικό συμβούλιο της EuroLeague αναμένεται να συνεδριάσει μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να εξετάσει το σχετικό αίτημα της ομάδας του Τελ Αβίβ. Το κλίμα που επικρατεί, όπως μεταφέρεται από το Ισραήλ, είναι ιδιαίτερα αισιόδοξο, με τις υπάρχουσες ενδείξεις να κάνουν λόγο για θετική έκβαση.

Το βασικό ζήτημα που παραμένει ανοιχτό αφορά τη χρονική διάρκεια της συμφωνίας, καθώς οι δύο πλευρές καλούνται να καταλήξουν στους τελικούς όρους. Εφόσον ολοκληρωθεί η διαδικασία, η Χάποελ Τελ Αβίβ θα εξασφαλίσει μόνιμη θέση στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

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