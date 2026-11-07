· Κάλιαρι · Λέτσε · Μπολόνια · Πάρμα · Τορίνο · Φροζινόνε

Serie A: Τέταρτη διαδοχική νίκη της Μπολόνια - Ισοπαλία μεταξύ Τορίνο και Λέτσε

Σε φοβερό φεγγάρι η Μπολόνια που συνέχισε το νικηφόρο σερί της, νίκη και για την Κάλιαρι επί της Φροζινόνε

Serie A: Τέταρτη διαδοχική νίκη της Μπολόνια - Ισοπαλία μεταξύ Τορίνο και Λέτσε
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Η Μπολονία έχει πάρει... φόρα στην Ιταλία και δεν την σταματάει κανείς τις τελευταίες εβδομάδες. Οι «ροσομπλού» πέρασαν νικηφόρα κι απ' το "Ennio Tardini" επικρατώντας της Πάρμα με 2-1 στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής, έφτασαν τις 4 σερί νίκες στο πρωτάθλημα και αναρριχήθηκαν στην 8η θέση, πλησιάζοντας τα ευρωπαϊκά «εισιτήρια».

Η αποβολή του Εντιαγιέ στο 9' έκανε πιο... εύκολα τα πράγματα για την Μπολόνια, η οποία προηγήθηκε στο 53' με τον Τετάτ και διπλασίασε τα τέρματά της στο 72' με πέναλτι του Ορσολίνι. Οι «παρμέντσι» μείωσαν στο 81' με πέναλτι του Σιέρο, αλλά δεν μπόρεσαν να πετύχουν κάτι καλύτερο ως το φινάλε...

Νωρίτερα η Κάλιαρι «χαμογέλασε» ξανά στη Serie A έπειτα από τέσσερις σερί ήττες, καθώς νίκησε τη Φροζινόνε με 1-0 στο "Unipol Domus" στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής και βελτίωσε κατά πολύ τη θέση της στο βαθμολογικό πίνακα. Η ομάδα της Σαρδηνίας έφτασε στο «τρίποντο» με ένα γκολ του Αντοπό στο 38ο λεπτό και κράτησε το 1-0 ως το τέλος.

Η Λέτσε κατάφερε να φύγει αλώβητη απ' το Τορίνο (1-1), βάζοντας τέλος στο αρνητικό σερί τριών ηττών. Οι γηπεδούχοι προηγήθηκαν στο 60' με το αυτογκόλ του Γκασπάρ, όμως η Λέτσε «τσίμπησε» το βαθμό με το τέρμα του Εντρί στο 73'.

COMMENTS
LATEST NEWS
23:57 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ligue 1: «Διπλό» της Paris FC απέναντι στην Οσέρ με χρυσό σκόρερ τον Σιναγιόκο

23:55 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Ρόμα - Σασουόλο 3-0: Οι «τζιαλορόσι» πάτησαν γκάζι και βρέθηκαν στο -1 από την κορυφή

23:33 SUPER LEAGUE

Super League: «Χτυποκάρδια» για τέσσερις πριν τη διακοπή

23:30 EUROLEAGUE

EuroLeague: Κοντά στην εξασφάλιση άδειας franchise η Χάποελ Τελ Αβίβ, σύμφωνα με τους Ισραηλινούς

23:17 SUPER LEAGUE

Super League: Χωρίς Μήτογλου αλλά με Ντάνι Γκαρθία η αποστολή του Ατρομήτου για τον ΟΦΗ

23:09 EUROLEAGUE

Άνετο πέρασμα της Φενέρμπαχτσε από την έδρα της Μπούρσασπορ

22:58 AUTO MOTO

GP Βραζιλίας: Κυρίαρχος ο Νόρις στις επεισοδιακές κατατακτήριες

22:47 ONSPORTS

Serie A: Τέταρτη διαδοχική νίκη της Μπολόνια - Ισοπαλία μεταξύ Τορίνο και Λέτσε

22:36 ΣΠΟΡ

«Βόμβα» από Φλοίσβο, «λύγισε» τον Ολυμπιακό στο κλειστό του Ρέντη

22:26 SUPER LEAGUE

Άρης - Παναιτωλικός: Τα highlights από τη νίκη των «κιτρινόμαυρων»

22:16 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Ντελάπ πανηγύρισε με «SIUUU» τα δύο του γκολ απέναντι στη Μάντσεστερ Σίτι

22:11 EUROLEAGUE

Το μήνυμα όλο νόημα του Λεσόρ: «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα»

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας