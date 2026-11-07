· Παναθηναϊκός

Το μήνυμα όλο νόημα του Λεσόρ: «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα»

Ο Ματίας Λεσόρ έκανε μία ανάρτηση όλο νόημα στα social media, μέσα από την οποία αναφέρθηκε στη δύσκολη διαδρομή που ακολούθησε από τον τραυματισμό του μέχρι την επιστροφή του στα παρκέ.

Το μήνυμα όλο νόημα του Λεσόρ: «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα»
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Μία ιδιαίτερη ανάρτηση στα social media έκανε ο Ματίας Λεσόρ, μέσα από την οποία θέλησε να αποτυπώσει τις δυσκολίες που αντιμετώπισε από τη στιγμή του τραυματισμού του μέχρι την επιστροφή του στην αγωνιστική δράση.

Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού δημοσίευσε μια σειρά από φωτογραφίες, παρουσιάζοντας στιγμές τόσο από την παρουσία του στο παρκέ όσο και από την περίοδο της αποθεραπείας του. Μέσα από αυτές, ανέδειξε τον δύσκολο δρόμο που χρειάστηκε να ακολουθήσει για να αφήσει πίσω του τον τραυματισμό και να φορέσει ξανά τη φανέλα των «πρασίνων».

Η ανάρτηση του Λεσόρ:

«Πέρασα μέσα από την καταιγίδα και τώρα χορεύουμε στη βροχή. Τα διαμάντια λάμπουν στο σκοτάδι, γι’ αυτό δεν μπορούν να δουν τον πόνο μου».

https://www.instagram.com/p/Dfc1z0fofYX/
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Το μήνυμα όλο νόημα του Λεσόρ: «Πέρασα μέσα από την καταιγίδα»

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