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Καλαμάτα: Με σημαντικές απουσίες στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα AKTOR

Η Καλαμάτα θα παραταχθεί με αρκετές απουσίες στην αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, καθώς εκτός αποστολής έμειναν οι Βάργκας και Πινέιρο.

Καλαμάτα: Με σημαντικές απουσίες στην Τρίπολη για το ματς με τον Αστέρα AKTOR
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Η Καλαμάτα ολοκλήρωσε την προετοιμασία της για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Αστέρα AKTOR, η οποία θα διεξαχθεί την Κυριακή (8/11, 17:00) στην Τρίπολη, στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League. Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας καλείται να διαχειριστεί αρκετές απουσίες, καθώς δεν θα έχει στη διάθεσή του ορισμένους σημαντικούς ποδοσφαιριστές.

Συγκεκριμένα, εκτός αποστολής έμεινε για ακόμη μία φορά ο Κένεθ Βάργκας, ο οποίος δεν έχει ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του. Παράλληλα, απών θα είναι και ο Πινέιρο, καθώς έχει δηλωθεί να εκτίσει ποινή μίας αγωνιστικής λόγω συμπλήρωσης κίτρινων καρτών.

Στη λίστα των απόντων βρίσκονται επίσης οι τραυματίες Παναγιώτου και Ναούμης, ενώ για αγωνιστικούς λόγους δεν υπολογίζονται οι Γκεσάν, Φρίμπονγκ, Μουζάκης και Αγγελής.

Αναλυτικά η αποστολή της Καλαμάτας: Γκέλιος, Βασίλιεβιτς, Γκίνης, Αλόνσο, Χατζηθεοδωρίδης, Καλουτσικίδης, Ιγκνιάτοβιτς, Ροντρίγκες, Μπακαγιόκο, Στρούγγης, Πέρες, Ντιαρά, Μαρτίν, Μιράντα, Κατάλντι, Ζιντάν, Λιατσικούρας, Καρεάσο, Μπονέτο, Σίγκουρντσον, Μορέιρα, Χάμζα, Κουρμινόφσκι, Μπολίβαρ.

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