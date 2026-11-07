Bundesliga: Λειψία πέντε αστέρων σκόρπισε με 5-2 την Άουγκσμπουργκ - «Έκλεψε» τον βαθμό η Αϊντραχτ

Η Λειψία δεν έδειξε έλεος και σκόρπισε με 5 γκολ την Άουγκσμπουργκ εντός έδρας - Η Αϊντραχτ έσωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στις καθυστερήσεις

Bundesliga: Λειψία πέντε αστέρων σκόρπισε με 5-2 την Άουγκσμπουργκ - «Έκλεψε» τον βαθμό η Αϊντραχτ
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Καταιγιστική ήταν η Λειψία απέναντι στην Άουγκσμπουργκ «φιλοδωρώντας» τη με 5 γκολ και κερδίζοντας με 5-2 για να διατηρηθεί στην 3η θέση της Bundesliga.

Οι γηπεδούχοι έμειναν πίσω στο σκορ στο 1ο λεπτό με τον Κάντε να δίνει προβάδισμα στην Άουγκσμπουργκ, αλλά μετά το ημίωρο η Λειψία κυριάρχησε απόλυτα, «γύρισε» το ματς μέσα σε ένα δίλεπτο και τελικά έφτασε στο θριαμβευτικό 5-2, που τους φέρνει στην τρίτη θέση και τους διατηρεί στο -3 από την κορυφή.

Το απίστευτο για τη Λειψία είναι πως τα πέντε γκολ σημειώθηκαν από πέντε διαφορετικούς σκόρερ, καθώς δίχτυα βρήκαν οι Μπανζουζί, Νκουνκού, Ράουμ, Ρόμουλο και Μπαουμγκάρτνερ.

Στην άλλη αναμέτρηση του γερμανικού πρωταθλήματος, η Αϊντραχτ, διέσωσε στις καθυστερήσεις το βαθμό της ισοπαλίας στην έδρα της Πάντερμπορν, με τον Μπούρκαρτ να διαμορφώνει το 2-2 στο 93΄.

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