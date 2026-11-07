ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons 93-67: Άνετη νίκη και ιστορικό ρεκόρ για τον «Δικέφαλο»

Ο ΠΑΟΚ πανηγύρισε μια ευρεία νίκη με 93-67 απέναντι στον Βίκο Ιωαννίνων στο Παλατάκι, έχοντας στο πλευρό του και τον Αριστοτέλη Μυστακίδη. Με αυτό το αποτέλεσμα, ο Δικέφαλος έφτασε τις έξι συνεχόμενες νίκες στη Stoiximan GBL, σημειώνοντας το κορυφαίο σερί της ιστορίας του στην πρώτη κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ.

Το σύνολο του Αντρέα Τρινκιέρι επέβαλε από νωρίς τον ρυθμό του και πήγε στα αποδυτήρια με προβάδισμα 54-33. Στο δεύτερο ημίχρονο διατήρησε τον απόλυτο έλεγχο, δεν επέτρεψε στους φιλοξενούμενους να επιστρέψουν στη διεκδίκηση του αγώνα και έφτασε χωρίς δυσκολία στην επικράτηση.

Οι Χάτζινς και Φόστερ ξεχώρισαν για τους Θεσσαλονικείς, με τον Μήτρου-Λονγκ να συμβάλλει επίσης στην επιτυχία. Για τον Βίκο, οι Φλόιντ και Αγραβάνης ήταν οι παίκτες που διακρίθηκαν.

Παράλληλα, το παιχνίδι ήταν το πρώτο για τον ΠΑΟΚ χωρίς τον Τζέντι Οσμάν, ο οποίος υποβλήθηκε σε επέμβαση και θα μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για τουλάχιστον τρεις μήνες.

Τα δεκάλεπτα: 30-15, 54-33, 74-44, 93-67.