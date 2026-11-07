· ΑΟ Καρδίτσας · Προμηθέας Πατρών

Προμηθέας – Καρδίτσα 73-90: Οι Θεσσαλοί… σμπαράλιασαν τους Πατρινούς

Η Καρδίτσα έκανε περίπατο στην έδρα του Προμηθέα ο οποίος μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ έχει γεμίσει προβλήματα. 

Προμηθέας – Καρδίτσα 73-90: Οι Θεσσαλοί… σμπαράλιασαν τους Πατρινούς
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Ευκολότερα απ’ ότι θα περίμενε και η ίδια, η Καρδίτσα πέρασε από την έδρα του Προμηθέα. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν 90-73, όντας ξεκάθαρα ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Απέναντι στους Πατρινούς που δείχνουν… βυθισμένοι στα προβλήματα, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ.

Η Καρδίτσα νίκησε για πρώτη φορά εκτός έδρας και έφτασε το 4-2 στη σεζόν. Οι Θεσσαλοί πήραν 21 πόντους από τον Τζέιβιερ Φρανσις, 19 πόντους από τον Κέιλιν-Νόλαν Τζακσον, 17 από τον Τζάστιν-Ράφαελ Τερνερ και 12 από τον Τζόρνταν ΜακΡεϊ. Οι Αχαιοί, που είχαν κορυφαίο τον Νιού Ουίλιαμς με 17 πόντους, υποχώρησαν στο 1-5.

Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 12-2, όμως η Καρδίτσα έβγαλε άμεσα αντίδραση και πλησίασε στο καλάθι (17-15) στο τέλος της 1ης περιόδου. Κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, η Καρδίτσα προσπέρασε με + 9 (25-34, 15′) στο πρώτο μισό του 2ου δεκαλέπτου. Ο Προμηθέας μείωσε σε 33-36 στο 18ο λεπτό, για το 37-47 στο ημίχρονο.

Η Καρδίτσα διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας στην 3η περίοδο (51-67 στο 30ό λεπτό). Ο Προμηθέας κατάφερε να μειώσει σε 71-78, στο 36ο λεπτό, αλλά οι Θεσσαλοί ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και πήραν το πρώτο «διπλό» την τρέχουσα σεζόν στην Greek Basketball League (73-90).

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 37-47, 51-67, 73-90

COMMENTS
LATEST NEWS
20:07 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Μπαρτσελόνα: Επιστρέφουν Έρικ Γκαρσία και Κρίστενσεν ενόψει Ατλέτικο

20:00 GREEK BASKET LEAGUE

Κολοσσός - Περιστέρι: Τα highlights από τη νίκη των Ροδιτών

19:49 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Bundesliga: Λειψία πέντε αστέρων σκόρπισε με 5-2 την Άουγκσμπουργκ - «Έκλεψε» τον βαθμό στο 90΄ η Αϊντραχτ

19:44 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons: Τα highlights από την ιστορική νίκη του «Δικεφάλου»

19:36 GREEK BASKET LEAGUE

Κέντρικ Ναν: Το μυθικό ποσό που θα πάρει για να παίξει στην εθνική Κατάρ

19:34 SUPER LEAGUE

Βόλος - Κηφισιά 1-3 : Οι καλύτερες στιγμές της ανατροπής και τα δύο γκολ του Σαγκάλ

19:28 GREEK BASKET LEAGUE

ΠΑΟΚ - Βίκος Φalcons 93-67: Άνετη νίκη και ιστορικό ρεκόρ για τον «Δικέφαλο»

19:20 GREEK BASKET LEAGUE

GBL: Τα highlights της εντυπωσιακής νίκης του Ηρακλή με 95-64 απέναντι στη Μύκονο

19:15 SUPER LEAGUE

LIVE Άρης - Παναιτωλικός: Για την 10η αγωνιστική της Super League

19:09 GREEK BASKET LEAGUE

Προμηθέας – Καρδίτσα 73-90: Οι Θεσσαλοί… σμπαράλιασαν τους Πατρινούς

19:09 GREEK BASKET LEAGUE

Ηρακλής – Μύκονος 95-64: Υγιεινός περίπατος για τον «Γηραιό» και επιστροφή στις νίκες

19:00 SUPER LEAGUE

Βόλος - Κηφισιά: Ο Σαγκάλ ολοκλήρωσε την ανατροπή για τους φιλοξενούμενους (Video)

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας