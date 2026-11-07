Προμηθέας – Καρδίτσα 73-90: Οι Θεσσαλοί… σμπαράλιασαν τους Πατρινούς

Ευκολότερα απ’ ότι θα περίμενε και η ίδια, η Καρδίτσα πέρασε από την έδρα του Προμηθέα. Οι Θεσσαλοί επικράτησαν 90-73, όντας ξεκάθαρα ανώτεροι σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Απέναντι στους Πατρινούς που δείχνουν… βυθισμένοι στα προβλήματα, ειδικά μετά τις τελευταίες εξελίξεις στο μπάσκετ.

Η Καρδίτσα νίκησε για πρώτη φορά εκτός έδρας και έφτασε το 4-2 στη σεζόν. Οι Θεσσαλοί πήραν 21 πόντους από τον Τζέιβιερ Φρανσις, 19 πόντους από τον Κέιλιν-Νόλαν Τζακσον, 17 από τον Τζάστιν-Ράφαελ Τερνερ και 12 από τον Τζόρνταν ΜακΡεϊ. Οι Αχαιοί, που είχαν κορυφαίο τον Νιού Ουίλιαμς με 17 πόντους, υποχώρησαν στο 1-5.

Ο Προμηθέας ξεκίνησε δυνατά και προηγήθηκε 12-2, όμως η Καρδίτσα έβγαλε άμεσα αντίδραση και πλησίασε στο καλάθι (17-15) στο τέλος της 1ης περιόδου. Κυριαρχώντας και στις δύο πλευρές του παρκέ, η Καρδίτσα προσπέρασε με + 9 (25-34, 15′) στο πρώτο μισό του 2ου δεκαλέπτου. Ο Προμηθέας μείωσε σε 33-36 στο 18ο λεπτό, για το 37-47 στο ημίχρονο.

Η Καρδίτσα διατήρησε μια διαφορά ασφαλείας στην 3η περίοδο (51-67 στο 30ό λεπτό). Ο Προμηθέας κατάφερε να μειώσει σε 71-78, στο 36ο λεπτό, αλλά οι Θεσσαλοί ανέβασαν ξανά την απόδοσή τους και πήραν το πρώτο «διπλό» την τρέχουσα σεζόν στην Greek Basketball League (73-90).

Τα δεκάλεπτα: 17-15, 37-47, 51-67, 73-90