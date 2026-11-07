Άρσεναλ – Χαλ 1-0: Νικητής ο Τζόλης στην Ελληνική μάχη με τον Τζολάκη – Nτεμπούτο για τον Μουζακίτη

Αναμέτρηση με Ελληνικό ενδιαφέρον επιφύλασσε η 10η αγωνιστική της Premier League, με την Άρσεναλ να υποδέχεται στο «Emirates» την Χαλ, ή αλλιώς ο Χρήστος Τζόλης να «φιλοξενεί» τον συμπαίκτη του στην Εθνική, Κωνσταντή Τζολάκη.

Οι δύο έλληνες διεθνείς ήταν βασικοί για τις ομάδες τους, με τον Χρήστο Τζόλη να αγωνίζεται για 68 λεπτά, προτού αντικατασταθεί από τον Έζε, με τον Τζολάκη να εντυπωσιάζει με την παρουσία του καθ΄όλη την διάρκεια του ματς.

Ντεμπούτο στην Premier League έκανε και ο Χρήστος Μουζακίτης που πέρασε στον αγωνιστικό χώρο στο 75ο λεπτό στη θέση του Ιερογκμπούναμ. Ήταν η πρώτη εμφάνιση του Έλληνα μέσου στο πρωτάθλημα, καθώς είχε αγωνιστεί με τη φανέλα της Χαλ μόνο στο κύπελλο.

Ο αγώνας

H Άρσεναλ ήταν καλύτερη σε όλη τη διάρκεια του αγώνα, αφού από νωρίς έλεγξε τόσο την κατοχή της μπάλας όσο και τον ρυθμό, όπως άλλωστε αναμενόταν, ωστόσο οι «Κανονιέρηδες» παρότι δημιουργούσαν δεν κατάφεραν ποτέ να γίνουν ιδιαίτερα απειλητικοί, αφού δυσκολεύονταν να δημιουργήσουν κλασική ευκαιρία.

Στοπ στις προσπάθειές τους έβαζε συνεχώς ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος πραγματοποίησε συνολικά 9 επεμβάσεις, σε μια ακόμα καταπληκτική εμφάνιση για τον Έλληνα τερματοφύλακα.

Στην επανάληψη, η Άρσεναλ έκλεισε ακόμα περισσότερο στα καρέ της την Χαλ, ωστόσο ο Αρτέτα προχώρησε σε 4 αλλαγές στο 63' και στο 69' βάζοντας αρχικά τους Μερίνο και Γιόκερες στη θέση των Ράις και Χάβερτζ, ενώ έξι λεπτά αργότερα «φρέσκαρε» την αριστερή του πλευρά βγάζοντας Τζόλη και Καλαφιόρι για τους Έζε και Χινκαπιέ.

Τον «γόρδιο δεσμό» έλυσε ο αρχήγος, Μάρτιν Όντεγκαρντ, ο οποίος πήρε το ριμπάουντ έπειτα από καταπληκτική επέμβαση του Τζολάκη σε δυνατό σουτ του Μαντουέκε, με τον Νορβηγό να παίρνει το ριμπάουντ.

Ο Τζολάκης είπε «όχι» και στο 87' σε τετ α τετ με τον Μαντουέκε για να κρατήσει τη Χαλ ζωντανή στο ματς, ωστόσο οι Τίγρεις δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν και να πάρουν κάτι από το ματς.

Η Άρσεναλ με τη νίκη της διατηρήθηκε στην κορυφή της Premier League και πάει στη διακοπή μόνη πρώτη έχοντας 27 βαθμούς και βρίσκεται προσωρινά στο +6 από τη Μάντσεστερ Σίτι.