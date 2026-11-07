Κέντρικ Ναν: Το μυθικό ποσό που θα πάρει για να παίξει στην εθνική Κατάρ

Εκτός της εξάδας των ξένων για τον αγώνα με την ΑΕΚ στην GBL θα μείνει ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός σούπερ σταρ του Παναθηναϊκού AKTOR, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του τεχνικού τιμ και το rotation στο «τριφύλλι», δεν θα αγωνιζόταν κόντρα στους «κιτρινόμαυρους».

Για αυτό και πήρε ειδική άδεια ώστε να ταξιδέψει στο Κατάρ και να ολοκληρώσει τη διαδικασία εξασφάλισης διαβατηρίου της συγκεκριμένης χώρας.

Η απόφαση αυτή ήταν γνωστή εδώ και καιρό, καθώς οι διοργανωτές του Παγκοσμίου Κυπέλλου μπάσκετ το 2027 ήθελαν να κάνουν μια ηχηρή κίνηση.

Έτσι προσέφεραν πενταετές συμβόλαιο στον Ναν έναντι ποσού που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια δολάρια και ο προπέρσινος MVP της Euroleague θα πάρει την υπηκοότητα και θα αγωνιστεί στο Μουντομπάσκετ στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου.

Η διοργάνωση θα ξεκινήσει στις 27 Αυγούστου 2027 και θα ολοκληρωθεί στις 12 Σεπτεμβρίου.

Ο Ναν θα γυρίσει στην Αθήνα την Τρίτη το πρωί και έτσι δε θα χάσει καμία προπόνηση της ομάδας, ούτε φυσικά το ματς με την Μπαρτσελόνα στο Telekom Center Athens για την EuroLeague. Τη Δευτέρα έτσι κι αλλιώς οι «πράσινοι» θα έχουν ρεπό.