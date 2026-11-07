Στη Μαδρίτη έγινε η αρχή, ο Ομπράντοβιτς έχει λόγο να χαμογελά...

Ο Παναθηναϊκός έβγαλε στη Μαδρίτη την αντίδραση που έψαχνε, έστειλε μήνυμα προς κάθε κατεύθυνση και απέδειξε πως έχει τον χαρακτήρα και την ποιότητα να ξεπερνά τις δύσκολες στιγμές.

Η νίκη απέναντι στη Ρεάλ ήταν κάτι περισσότερο από ένα σπουδαίο αποτέλεσμα σε μία από τις πιο απαιτητικές και δύσκολες έδρες της Ευρώπης. Ήταν η απάντηση μιας ομάδας που είχε ανάγκη να δείξει τον πραγματικό της εαυτό μετά τις δύο σερί ήττες από την Εφές και τον Άρη.

Από το πρώτο λεπτό, οι «πράσινοι» μπήκαν στο παρκέ με τη συγκέντρωση και την αποφασιστικότητα που απαιτούσε το μεγαλύτερο ντέρμπι του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Δεν επέτρεψαν στη Ρεάλ να επιβάλει τον ρυθμό της, έβγαλαν ενέργεια στην άμυνα και έδειξαν πως είχαν καταλάβει ακριβώς τι έπρεπε να κάνουν για να φύγουν νικητές από τη Μαδρίτη. Και όταν χρειάστηκε κάποιος να πάρει την ομάδα στις πλάτες του, εμφανίστηκε ο Κέντρικ Ναν.

Ο Αμερικανός θύμισε σε όλους γιατί είναι ο κορυφαίος παίκτης στην Ευρώπη. Ειδικά στην τέταρτη περίοδο ήταν απλά ασταμάτητος με 23 πόντους και 8/8 εντός παιδιάς προσπάθειες. Πήρε τις αποφάσεις, έβαλε τα μεγάλα σουτ, ανέλαβε την ευθύνη και έδωσε τις απαντήσεις του σε όσους έσπευσαν να τον αμφισβητήσουν στο ξεκίνημα της σεζόν. Λες και ξεχάστηκαν τόσο εύκολα ο τραυματισμός που τον κράτησε πίσω όσο και ο χρόνος που αναπόφευκτα χρειαζόταν για να επιστρέψει στο επίπεδο που γνωρίζουμε.

Κανείς, άλλωστε, δεν μπορεί να αμφισβητήσει την ποιότητά του. Το ζητούμενο ήταν να βρει ξανά τον ρυθμό του και να αισθανθεί καλά στο παρκέ. Και η εμφάνισή του στη Μαδρίτη ήταν ίσως η πιο ηχηρή υπενθύμιση πως ο Παναθηναϊκός διαθέτει στα χέρια του έναν παίκτη που μπορεί να κάνει τη διαφορά απέναντι σε οποιονδήποτε αντίπαλο.

Ευκαιρία που κάνει τον Ζέλικο να χαμογελά

Υπάρχει, όμως, κάτι εξίσου σημαντικό που έρχεται μετά τη νίκη επί της Ρεάλ και ενδεχομένως να αποδειχθεί ακόμη πιο σημαντικό για τη συνέχεια της σεζόν.

Για πρώτη φορά από την έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς θα έχει στη διάθεσή του ένα ουσιαστικό διάστημα για να δουλέψει με την ομάδα του στο Telekom Center Athens.

Όχι απλώς να προετοιμάσει το επόμενο παιχνίδι, αλλά να ασχοληθεί με όλα εκείνα τα στοιχεία που δεν μπορούν να διορθωθούν ή να βελτιωθούν μέσα από συνεχόμενα ταξίδια και αγώνες.

Ο Σέρβος προπονητής έχει πλέον την ευκαιρία να δουλέψει με όλα τα βασικά του εργαλεία, τον Κέντρικ Ναν, τον Κώστα Σλούκα και τους υπόλοιπους παίκτες, ώστε να αρχίσει να χτίζει τις συνεργασίες που θέλει να βλέπει στο παρκέ. Να βελτιώσει τη χημεία, να ξεκαθαρίσει τους ρόλους, να δοκιμάσει διαφορετικά σχήματα και να βρει τα πιο αποτελεσματικά δίδυμα στην περιφέρεια.

Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, πως μετά τη νίκη στη Μαδρίτη ο ίδιος ο Ομπράντοβιτς στάθηκε στην περίπτωση του Ναν, αποθεώνοντάς τον και επισημαίνοντας πως μέχρι τώρα έχει αγωνιστεί σε περισσότερα παιχνίδια απ' όσές φουλ προπονήσεις έχει προλάβει να κάνει με την ομάδα.

Και τώρα αυτή η δυνατότητα υπάρχει. Μέχρι την αναμέτρηση με την ΑΕΚ την Κυριακή, ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του δύο κανονικές προπονήσεις, ενώ μετά το παιχνίδι και μέχρι την αναμέτρηση με την Μπαρτσελόνα θα ακολουθήσουν άλλες τρεις. Πέντε γεμάτες προπονήσεις σε ένα διάστημα όπου ο Ομπράντοβιτς μπορεί επιτέλους να επικεντρωθεί στην αγωνιστική βελτίωση της ομάδας και όχι αποκλειστικά στην προετοιμασία του επόμενου αντιπάλου.

Η νίκη στη Μαδρίτη έδειξε τι μπορεί να πετύχει ο Παναθηναϊκός όταν έχει συγκέντρωση, ενέργεια και τους πρωταγωνιστές του σε καλή κατάσταση. Το επόμενο βήμα είναι να αποκτήσει διάρκεια. Και αυτό δεν θα έρθει μόνο με τα αποτελέσματα, αλλά κυρίως μέσα από τη δουλειά.

Ο Ομπράντοβιτς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα πως οι μεγάλες ομάδες δεν χτίζονται από τη μία ημέρα στην άλλη. Τώρα, λοιπόν, έχει την ευκαιρία να αρχίσει να βάζει τις τελευταίες πινελιές στο αγωνιστικό οικοδόμημα που θέλει να παρουσιάσει.

Και όσο περνάει ο καιρός, όσο οι παίκτες θα βρίσκουν τους ρόλους τους και θα αποκτούν αυτοματισμούς, τόσο περισσότερο θα πρέπει να περιμένουμε έναν Παναθηναϊκό πιο λειτουργικό, πιο αποτελεσματικό και πιο δύσκολο να αντιμετωπιστεί.