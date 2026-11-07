GBL: Για το «6 στα 6» ο ΠΑΟΚ, δοκιμασία στη Λευκάδα έχει ο Άρης - Το πρόγραμμα του Σαββάτου (07/11)

Ο Άρης, από την πλευρά του, έχει εκτός έδρας δοκιμασία στη Λευκάδα, όπου θα αντιμετωπίσει την τοπική Δόξα. Οι «κίτρινοι» θέλουν να δώσουν συνέχεια, μετά τη μεγάλη νίκη επί του Παναθηναϊκού.

Μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζουν κι οι υπόλοιπες αναμετρήσεις της ημέρας που θα διεξαχθούν σε Ρόδο, Θεσσαλονίκη και Πάτρα. Αναλυτικά:

Η αρχή γίνεται στη Λευκάδα, όπου η Δόξα υποδέχεται τον Άρη, έχοντας ανεβασμένη ψυχολογία μετά τις δύο τελευταίες αγωνιστικές της υποχρεώσεις. Την προηγούμενη εβδομάδα πέρασε με εμφατικό τρόπο από τη Μύκονο, επικρατώντας με 73-59, ενώ είχε προηγηθεί η πρώτη εντός έδρας νίκη της στο πρωτάθλημα, με 94-86 στην παράταση απέναντι στον Ηρακλή.

Από την πλευρά του, ο Άρης προέρχεται από τη σπουδαία εντός έδρας επικράτηση επί του Παναθηναϊκού, αλλά στη συνέχεια γνώρισε την ήττα από τη Χάποελ Ιερουσαλήμ. Η ομάδα της Θεσσαλονίκης έχει μπροστά της ένα απαιτητικό πρόγραμμα και θέλει να επιστρέψει στις επιτυχίες και στο πρωτάθλημα.

Στη Ρόδο, ο Κολοσσός θέλει να αξιοποιήσει την έδρα του και να επιστρέψει στις νίκες για τη Stoiximan GBL. Η ομάδα του υποχώρησε στο 2-3 μετά την ήττα από την Καρδίτσα, ωστόσο αντέδρασε μεσοβδόμαδα, επικρατώντας εκτός έδρας της Ρίλσκι από τη Βουλγαρία για το FIBA Europe Cup.

Το Περιστέρι, από την άλλη, προέρχεται από τη βαριά ήττα με 91-62 στην εκτός έδρας αναμέτρησή του με τον Ολυμπιακό. Οι φιλοξενούμενοι δεν κατάφεραν να παρουσιαστούν ανταγωνιστικοί στο συγκεκριμένο παιχνίδι, ενώ το γεγονός ότι δεν είχαν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις μέσα στην εβδομάδα τούς έδωσε επιπλέον χρόνο για την προετοιμασία τους.

Την ίδια ώρα, στο Ιβανώφειο, ο Ηρακλής φιλοξενεί τη Μύκονο, σε μία αναμέτρηση με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη συνέχεια του πρωταθλήματος.

Ο Γηραιός βρίσκεται στο 1-4, έχοντας γνωρίσει την ήττα στο εντός έδρας ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ενώ είχε προηγηθεί και η απώλεια στη Λευκάδα. Συνολικά, μετρούσε τέσσερις διαδοχικές ήττες σε Ελλάδα και Ευρώπη, προτού βγάλει αντίδραση μεσοβδόμαδα, επικρατώντας με 81-64 της ΑΕΚ Λάρνακας για το FIBA Europe Cup.

Η Μύκονος, από την πλευρά της, δεν κατάφερε να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της αναμέτρησης με τη Δόξα Λευκάδας, στην οποία παρουσιάστηκε επηρεασμένη από τις απουσίες και την κόπωση, γνωρίζοντας την ήττα με 73-59. Στη συνέχεια, όμως, επέστρεψε στις καλές εμφανίσεις στην Ευρώπη, νικώντας την Οραντέα και διατηρώντας το απόλυτο των πέντε νικών στον όμιλό της.

Στο «Δημήτρης Τόφαλος», ο Προμηθέας υποδέχεται την Καρδίτσα, αναζητώντας μια νίκη που θα τον βοηθήσει να βελτιώσει τη βαθμολογική του θέση.

Οι Πατρινοί βρίσκονται στο 1-4, έχοντας προηγουμένως γνωρίσει δύο βαριές ήττες από τον Ολυμπιακό και το Μαρούσι. Ωστόσο, έδειξαν σημάδια ανάκαμψης στην ευρωπαϊκή τους υποχρέωση, καθώς επικράτησαν με το εντυπωσιακό 112-92 της Οπάβα.

Η Καρδίτσα έχει μέχρι στιγμής θετικό απολογισμό, μετρώντας τρεις νίκες και δύο ήττες. Την προηγούμενη αγωνιστική επικράτησε του Κολοσσού, συνεχίζοντας την εξαιρετική παρουσία της στην έδρα της, όπου έχει κάνει το 3/3. Αντίθετα, μακριά από το γήπεδό της δεν έχει καταφέρει ακόμη να πανηγυρίσει νίκη, έχοντας 0/2.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου ολοκληρώνεται με την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ απέναντι στους Vikos Φalcons.

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» αποτελεί, μαζί με τον Ολυμπιακό, μία από τις δύο ομάδες που διατηρούν το αήττητό τους στο ξεκίνημα της φετινής Stoiximan GBL. Η ομάδα του Τρινκιέρι προέρχεται από τη νίκη στο ντέρμπι με τον Ηρακλή, ενώ συνέχισε θετικά και στις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις, επικρατώντας μεσοβδόμαδα της Ρόμα για το EuroCup.

Στην αντίπερα όχθη, οι Vikos Φalcons ταξιδεύουν στη Θεσσαλονίκη με ανεβασμένη ψυχολογία, μετά τη σπουδαία εντός έδρας νίκη τους επί της ΑΕΚ. Ένα αποτέλεσμα ιστορικής σημασίας για την ομάδα των Ιωαννίνων, καθώς αποτέλεσε την πρώτη νίκη της ιστορίας της στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού μπάσκετ. Πλέον, θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στις θετικές εμφανίσεις, διεκδικώντας μία ακόμη έκπληξη.

Η βαθμολογία της GBL