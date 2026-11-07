NBA: Εφιαλτική επιστροφή ΛεΜπρον Τζέιμς στο Κλίβελαντ, «διαστημικός» ο Τέιτουμ

Με τον Ντόνοβαν Μίτσελ να σημειώνει 23 πόντους, το Κλίβελαντ επιβλήθηκε των Σίξερς, σε αναμέτρηση για τη φάση των ομίλων του NBA Cup.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η επιστροφή του ΛεΜπρόν Τζέιμς στο Οχάιο, η οποία δεν εξελίχθηκε όπως θα ήθελε ο ίδιος. Ο «βασιλιάς», που επέλεξε το περασμένο καλοκαίρι να υπογράψει στη Φιλαδέλφεια αντί να επιστρέψει για τρίτη φορά στην ομάδα με την οποία ξεκίνησε την καριέρα του, περιορίστηκε στους 8 πόντους. Είχε 3/12 σουτ εντός παιδιάς και 0/4 τρίποντα σε 31 λεπτά συμμετοχής, ενώ κάθε φορά που ερχόταν σε επαφή με την μπάλα στο πρώτο ημίχρονο δεχόταν αποδοκιμασίες από μερίδα των φίλων των Καβαλίερς. Αποχώρησε από το παρκέ 3:54 πριν από τη λήξη.

Αυτή ήταν μόλις η 10η φορά στα 24 χρόνια της επαγγελματικής του διαδρομής που ο ΛεΜπρόν ολοκλήρωσε αγώνα κανονικής περιόδου με μονοψήφιο αριθμό πόντων. Παράλληλα, ο 40χρονος, πλέον, σούπερ σταρ είχε χάσει στις 4 Δεκεμβρίου της προηγούμενης σεζόν, στην αναμέτρηση των Λέικερς με τους Ράπτορς, το ιστορικό σερί των 1.297 διαδοχικών αγώνων με τουλάχιστον 10 πόντους. Για το Κλίβελαντ, ο Έβαν Μόμπλεϊ πρόσθεσε 22 πόντους, ενώ ο Μίτσελ είχε επίσης 7 ριμπάουντ και 8 ασίστ σε 33 λεπτά. Ο Τζέιμς Χάρντεν σταμάτησε στους 17 πόντους.

Οι Σίξερς γνώρισαν μόλις τη δεύτερη ήττα τους σε 10 παιχνίδια τη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας μία ιδιαίτερα άστοχη εμφάνιση. Συγκεκριμένα, είχαν 36,5% στα σουτ εντός παιδιάς και 10/40 τρίποντα. Ο Τζέιλεν Μπράουν ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, ο Βι Τζέι Έτζκομπ σημείωσε 19 κι ο Ταϊρίς Μάξι 17. Αντίθετα, ο Τζοέλ Εμπίντ έμεινε χωρίς εύστοχο σουτ εντός παιδιάς (0/9), έχοντας πάντως 6/6 βολές.

Οι Καβαλίερς κυριάρχησαν και στα ριμπάουντ, μαζεύοντας 14 περισσότερα από τους αντιπάλους τους, παρότι αγωνίστηκαν χωρίς τον Τζάρετ Άλεν, ο οποίος έμεινε εκτός λόγω μώλωπα στο δεξί γόνατο. Ο Μάριο Χεζόνια είχε 13 πόντους και 10 ριμπάουντ ερχόμενος από τον πάγκο, ενώ ο Πέιτον Ουάτσον, που επέστρεψε μετά από απουσία δύο αγώνων εξαιτίας ενοχλήσεων στον δεξιό οπίσθιο μηριαίο, μάζεψε 9 ριμπάουντ.

Επίδειξη δύναμης από τους Σέλτικς με πρωταγωνιστή τον Τέιτουμ

Σε παράσταση για έναν ρόλο μετέτρεψαν οι Σέλτικς την αναμέτρηση με τους Χόρνετς. Ο Τζέισον Τέιτουμ πραγματοποίησε εξαιρετική εμφάνιση με 34 πόντους, 9 ασίστ και 8 ριμπάουντ, ενώ ο Ντέρικ Ουάιτ πρόσθεσε 18 πόντους.

Αυτή ήταν η έβδομη νίκη της Βοστώνης στα τελευταία οκτώ παιχνίδια της, με τους Σέλτικς να ανεβαίνουν στο 2-0 στη φάση των ομίλων του NBA Cup. Από την άλλη πλευρά, οι Χόρνετς υποχώρησαν στο 0-2, γνωρίζοντας την έκτη διαδοχική ήττα τους.

Η διαφορά δυναμικότητας αποτυπώθηκε από νωρίς στο παρκέ. Οι Σέλτικς ήταν καταιγιστικοί από την περιφέρεια, με 17 εύστοχα τρίποντα σε 31 προσπάθειες στο πρώτο ημίχρονο, αποκτώντας προβάδισμα 31 πόντων. Μάλιστα, η πρώτη περίοδος ολοκληρώθηκε με το σκορ στο 40-20, με τον Τέιτουμ να έχει ήδη 18 πόντους και τρία εύστοχα τρίποντα, ενώ ο Ουάιτ είχε προσθέσει άλλους 10. Η Σάρλοτ δεν μπορούσε να ακολουθήσει τον ρυθμό των γηπεδούχων, μένοντας στο 28% στα σουτ εντός παιδιάς στο πρώτο ημίχρονο, ενώ υπέπεσε και σε οκτώ λάθη.

Ο Τέιτουμ παρέμεινε στο παρκέ μέχρι το τελευταίο λεπτό της τρίτης περιόδου, παρότι η διαφορά είχε φτάσει τους 42 πόντους, με τη Βοστώνη να επιδιώκει να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τη διαφορά πόντων της στο NBA Cup. Σε μία χαρακτηριστική στιγμή, το κοινό φώναξε ρυθμικά «MVP», όταν ο Αμερικανός ευστόχησε σε τρίποντο από απόσταση περίπου 10 μέτρων, κερδίζοντας παράλληλα φάουλ. Το καλάθι, πάντως δεν μέτρησε, καθώς οι διαιτητές έκριναν ότι η παράβαση είχε γίνει πριν από την προσπάθεια για σουτ.