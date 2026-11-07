Έβερτον - Κόβεντρι 3-1: Ανατροπή με «σόου» Μπάρι για τα «ζαχαρωτά» που κοιτάζουν... ψηλά

Η Έβερτον υποδέχθηκε την Κόβεντρι στο «Hill Dickinson», για τη 10η αγωνιστική της Premier League, με τον Τιέρνο Μπάρι να εξελίσσεται στον μεγάλο πρωταγωνιστή της αναμέτρησης.

Οι δύο ομάδες πήγαν χωρίς σκορ στα αποδυτήρια, με την Κόβεντρι να ανεβάζει σταδιακά την απόδοσή της και να απειλεί την εστία του Πίκφορντ. Η υπεροχή της μάλιστα καρποφόρησε στο 52', όταν ο Γκμπόχο έκανε το 0-1.

Η αντίδραση της Έβερτον, ωστόσο, ήταν άμεση. Ο Μπάρι ισοφάρισε με κεφαλιά στο 56' και πέντε λεπτά αργότερα ολοκλήρωσε την ανατροπή, πετυχαίνοντας το δεύτερο προσωπικό του γκολ. Το τελικό 3-1 διαμόρφωσε ο Ντιούσμπερι-Χολ στο 81', έπειτα από εξαιρετική κάθετη πάσα του Γάλλου επιθετικού.

Έτσι, ο Ντέιβιντ Μόγιες συνδύασε την ισοφάριση του ρεκόρ παρουσιών του Χάρι Κάτερικ στον πάγκο της Έβερτον με την τέταρτη νίκη της ομάδας του στο φετινό πρωτάθλημα. Παράλληλα, βρίσκεται πλέον μία συμμετοχή μακριά από το να μείνει μόνος στην κορυφή της σχετικής λίστας.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

Εβερτον: Πίκφορντ, Ρολ (73′ Ο’Μπράιεν), Ταρκόβσκι, Μπράνθγουεϊτ (89′ Κιν), Μικολένκο, Γκάρνερ, Άρμστρονγκ (73′ Χάκνεϊ), Ντίμπλινγκ (73′ Τζόνσον), Ντιούσμπερι-Χολ, Τζορτζ (90′ Αλκαράθ), Μπαρί

Κόβεντρι: Ράσγουορθ, Έγουικ, Εμφουνί, Πίνοκ, Ντασίλβα, Γιρένκι, Τορπ (86′ Γκράιμς), Σακαμότο (87′ Τσάουνα), Ρουντόνι (86′ Χάμερ), Εγκμποχό (73′ Τόμας-Ασάντε), Αβονίγι (87′ Σέριφ)

Αναλυτικά τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 10ης αγωνιστικής:

Έβερτον-Κόβεντρι 3-1

(56', 61' Μπάρι, 81' Ντιούσμπερι-Χολ - 52' Γκμπόχο)

Λιντς-Τότεναμ 07/11

Άρσεναλ-Χαλ 07/11

Φούλαμ-Νιούκαστλ 07/11

Νότιγχαμ Φόρεστ-Μάντσεστερ Σίτι 07/11

Μπράιτον-Μπρέντφορντ 08/11

Κρίσταλ Πάλας-Λίβερπουλ 08/11

Ίπσουιτς-Μπόρνμουθ 08/11

Σάντερλαντ-Τσέλσι 08/11

Μάντσεστερ Γ.-Άστον Βίλα 08/11