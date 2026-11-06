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Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας - Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού»

Όσα δήλωσε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, αμέσως μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας - Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού»
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Σε ένα κάκιστο ποιοτικά παιχνίδι, ο Ολυμπιακός άγγιξε την ανατροπή από το -22 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο η συγκλονιστική αστοχία του σε συνδυασμό με κάποιες αποφάσεις στο φινάλε έφεραν την τρίτη ήττα των Πειραιωτών στην EuroLeague και δεύτερη στη SUNEL Arena.

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στα λάθη που έκανε η ομάδα του, τονίζοντας πως οι παίκτες του έχασαν τη συγκέντρωσή τους στα τελευταία λεπτά, παίζοντας μπάσκετ ηρωισμού.

Αναλυτικά όσα είπε ο Έλληνας τεχνικός:

«Έπρεπε να σουτάρουμε καλύτερα από ό,τι κάναμε. Σήμερα ήμασταν φτωχοί στην επίθεση, δεν ξέρω τα ποσοστά μας. Τέλος της τρίτης περιόδου είχαμε 12% στα ελεύθερα τρίποντα. Ήταν ένα παιχνίδι μίας απόφασης στο φινάλε όταν γυρίσαμε. Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού, χάσαμε το μυαλό μας και για αυτό ηττηθήκαμε».

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