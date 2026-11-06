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Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: «Άγγιξε» την ανατροπή από το -22 αλλά η αστοχία του τον πρόδωσε

Ο Ολυμπιακός βρέθηκε  μέχρι και στο -22, ωστόσο αντέδρασε στην τελευταία περίοδο και έφτασε μια ανάσα από την ανατροπή, αλλά η αστοχία του στοίχισε τη νίκη, με τον Ερυθρό Αστέρα να επικρατεί με 62-57 στη SUNEL Arena για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Γιάννης Χονδρός

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: «Άγγιξε» την ανατροπή από το -22 αλλά η αστοχία του τον πρόδωσε
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Μυθική ανατροπή από το -22 «άγγιξε» ο Ολυμπιακός κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα στη Sunel Arena, ωστόσο η αντεπίθεση διαρκείας των «ερυθρολεύκων» από τα μέσα της τρίτης περιόδου και μετά δεν έφερε αποτέλεσμα, καθώς γνώρισαν την ήττα με 62-57 για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα τα έδωσε όλα για το «comeback», όμως η τραγική εμφάνιση στο πρώτο ημίχρονο έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος.

Παρά την υπερπροσπάθεια στο τέλος με πρωταγωνιστές τους Σάσα Βεζένκοφ (27 π., 6 ριμπάουντ) και Εβάν Φουρνιέ (10 πόντοι, 3 ασίστ), οι Πειραιώτες δεν τα κατάφεραν, υποχωρώντας στο 7-3, όσο έχει πλέον και ο Ερυθρός Αστέρας.

Πρώτος σκόρερ από πλευράς Σέρβων αναδείχθηκε ο πληθωρικός Τζόρνταν Νουόρα με 18 πόντους και 13 ριμπάουντ, με τον Κρις Τζόουνς να συμπληρώνει με 10 πόντους, 3 ασίστ και 3 ριμπάουντ.

Η εξέλιξη του αγώνα

Ο Ολυμπιακός μπορεί να μην μπήκε συγκεντρωμένος στην άμυνα, όμως με συνεχόμενα καλάθια του Βεζένκοφ πήρε το προβάδισμα με 7-6. Ο Νουόρα έδωσε λύσεις στο ξεκίνημα για τον Ερυθρό Αστέρα και ανέκτησε γρήγορα τα ηνία του αγώνα με ένα 8-0 σερί (7-14). Οι Πειραιώτες ήταν απελπιστικά άστοχοι, έμειναν χωρίς πόντο για περίπου 5:30' λεπτά και ως εκ τούτου οι Σέρβοι ξέφυγαν στο +12 με τρίποντο του Μπαμπ για το 7-19, με την περίοδο να ολοκληρώνεται στο 11-19 υπέρ της ομάδας του Ναβάρο.

Σε μια κάκιστη και για τις δύο ομάδες δεύτερη περίοδο, ο Ολυμπιακός μείωσε στους πέντε πόντους με αλλεπάλληλα καλάθια από τον Κόρι Τζόσεφ (16-21), ενώ λίγο αργότερα ο Βεζένκοφ έφυγε στο ανοιχτό γήπεδο για το 20-24. Εκκωφαντική ήταν η απάντηση από πλευράς Ερυθρού Αστέρα, που με ένα απίθανο επιμέρους 16-2 έφερε τη διαφορά στην ύψιστη τιμή της (+18) για το 22-40 του ημιχρόνου.

Το σύνολο του Γιώργου Μπαρτζώκα τα... έσπασε και στην επανάληψη, με τον Κάρτερ να διαμορφώνει το 22-42 για το +20 (!) του Ερυθρού Αστέρα στο 23'. Mε πέντε προσωπικούς πόντους του Φουρνιέ οι «ερυθρόλευκοι» έβγαλαν μια κάποια αντίδραση για το 30-46, με τον Γάλλο να μειώνει ξανά με δικό του τρίποντο για το 37-48 στο 27', αναγκάζοντας τον Ναβάρο να καλέσει τάιμ άουτ. Ο Ολυμπιακός άρχισε την αντεπίθεση, ξεκίνησε να βγάζει άμυνες και ο Χολ με φόλοου έκανε το 41-51 στην εκπνοή της τρίτης περιόδου.

Με κύριο εκφραστή τον Βεζένκοφ στο τέταρτο δεκάλεπτο, η διαφορά έπεσε σταδιακά μέχρι και τους 5 πόντους για το 50-55 στο 36', με τον Κολόκο να απαντάει από πλευράς Αστέρα για το 50-57 με κάρφωμα. Ο Βεζένκοφ δεν το άφησε έτσι και με νέο τρίποντο έφτασε τους 27 πόντους και... πλησίασε ακόμη πιο κοντά για το 53-57. Ο Φουρνιέ πήρε τη σκυτάλη και με λέι-απ έκανε το 55-57 1:38' πριν το τέλος. Ο Κολόκο σκόραρε με hook για το 55-59, ενώ ο Κρις Τζόουνς έδωσε τη χαριστική βολή με τρίποντο στα 43'', με το τελικό 57-62 να χαρίζει την 7η νίκη του Ερυθρού Αστέρα, αλλά και την τρίτη ήττα του Ολυμπιακού στη σεζόν.

Τα δεκάλεπτα: 11-19, 22-40, 41-51, 57-62

Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά της αναμέτρησης ΕΔΩ

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