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Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 75-93: Υγιεινός περίπατος στην Ιταλία και άνετο «διπλό»

Την 7η νίκη της πήρε η Ντουμπάι, επικρατώντας εύκολα στην έδρα της Βίρτους Μπολόνια, με κορυφαίους Καμπενγκέλε και Ράιτ. 

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 75-93: Υγιεινός περίπατος στην Ιταλία και άνετο «διπλό»
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Τις… υψηλές πτήσεις της συνέχισε η Ντουμπάι. Η ομάδα των ΗΑΕ, επικράτησε με χαρακτηριστική άνεση της Βίρτους στην Μπολόνια με 93-75. Κάνοντας… συντήρηση δυνάμεων στο τέταρτο δεκάλεπτο.

Η ομάδα του Τσάβι Πασκουάλ ανέβηκε στο γκρουπ των ομάδων που έχουν ρεκόρ 7-3, ενώ η Βίρτους υποχώρησε στο 4-6.

Από 16 πόντους είχαν Καμπενγκέλε (9 ριμπάουντ) και Ράιτ, που ήταν οι κορυφαίοι των νικητών. Ο Σενγκέλια πρόσθεσε 14 και 13 ο Μπέικον, με τον Οκόμπο να τελειώνει το ματς με 10. Για τους ηττημένους ξεχώρισε ο εξαιρετικός Ντιαρά με 19 πόντους και 7 ριμπάουντ, έναντι 15 του Μουρ.

Η ομάδα απ’ τα Εμιράτα επέβαλε το ρυθμό της και η ποιοτική διαφορά με τους Ιταλούς, φάνηκε γρήγορα. Το δεύτερο δεκάλεπτο έφερε διαφορά ασφαλείας, στέλνοντας τις δύο ομάδες στα αποδυτήρια με +14 για τους φιλοξενούμενους (34-48).

Η Ντουμπάι δε… σήκωσε το πόδι απ’ το γκάζι, φτάνοντας στο 30’ να προηγείται με 53-76. Στην τελευταία περίοδο οι γηπεδούχοι βρήκαν πιο χαλαρή την ομάδα του Πασκουάλ και απλά μείωσαν την απόσταση της ήττας τους στο 75-93.

Δείτε τα στατιστικά της αναμέτρησης.

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