Κόντσαρ: «Εξαιρετική ατμόσφαιρα - Πρέπει να γίνω καλύτερος»

O Ολυμπιακός βρέθηκε μια... ανάσα από την ανατροπή 22 πόντων κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο στο φινάλε οι Σέρβοι άντεξαν και «λύγισαν» τους Πειραιώτες, υποχρεώνοντάς τους στην τρίτη τους ήττα στην EuroLeague.

Ξεχωριστή ήταν η μέρα για τον Τζον Κόντσαρ παρά την ήττα, καθώς ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena, έκανε την αυτοκριτική του για την επιθετική του απόδοση, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ηγετική παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζον Κόντσαρ:

«Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Έπρεπε να παίξω καλύτερα στην επίθεση, έπρεπε να βάλω κάποια σουτ για την ομάδα μας. Κάθε κατοχή μετράει εδώ, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Απολαμβάνω αυτού του είδους το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαι καλύτερος στην επίθεση και να δίνω πράγματα στην ομάδα. Είναι εξαιρετικός ο Βεζένκοφ το έδειξε και στο τέλος. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη άμυνα για να πάρουμε τη νίκη. Όλοι μου είπαν πως κάθε φάση μετράει, να φέρνω ενέργεια στην ομάδα».