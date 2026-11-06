· Ερυθρός Αστέρας · Ολυμπιακός

Κόντσαρ: «Εξαιρετική ατμόσφαιρα - Πρέπει να γίνω καλύτερος»

Οι δηλώσεις του Τζον Κόντσαρ, λίγο μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της EuroLeague.

Κόντσαρ: «Εξαιρετική ατμόσφαιρα - Πρέπει να γίνω καλύτερος»
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

O Ολυμπιακός βρέθηκε μια... ανάσα από την ανατροπή 22 πόντων κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, ωστόσο στο φινάλε οι Σέρβοι άντεξαν και «λύγισαν» τους Πειραιώτες, υποχρεώνοντάς τους στην τρίτη τους ήττα στην EuroLeague.

Ξεχωριστή ήταν η μέρα για τον Τζον Κόντσαρ παρά την ήττα, καθώς ο 30χρονος γκαρντ/φόργουορντ πραγματοποίησε το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Στις δηλώσεις του μετά το πέρας της αναμέτρησης αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στην ατμόσφαιρα στη SUNEL Arena, έκανε την αυτοκριτική του για την επιθετική του απόδοση, ενώ παράλληλα στάθηκε στην ηγετική παρουσία του Σάσα Βεζένκοφ.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζον Κόντσαρ:

«Ήταν ωραία ατμόσφαιρα. Θέλαμε να πάρουμε τη νίκη για τον κόσμο μας. Έπρεπε να παίξω καλύτερα στην επίθεση, έπρεπε να βάλω κάποια σουτ για την ομάδα μας. Κάθε κατοχή μετράει εδώ, πρέπει να είσαι συγκεντρωμένος σε κάθε φάση. Απολαμβάνω αυτού του είδους το παιχνίδι.

Πρέπει να είμαι καλύτερος στην επίθεση και να δίνω πράγματα στην ομάδα. Είναι εξαιρετικός ο Βεζένκοφ το έδειξε και στο τέλος. Έπρεπε να έχουμε καλύτερη άμυνα για να πάρουμε τη νίκη. Όλοι μου είπαν πως κάθε φάση μετράει, να φέρνω ενέργεια στην ομάδα».

COMMENTS
LATEST NEWS
00:35 ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Έβερτον - Κόβεντρι 3-1: Ανατροπή με «σόου» Μπάρι για τα «ζαχαρωτά» που κοιτάζουν... ψηλά

00:19 EUROLEAGUE

Φουρνιέ: «Χάλασα τον ρυθμό της ομάδας στο πρώτο ημίχρονο - Δεν αισθανόμουν καλά μέσα στο παιχνίδι»

00:02 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε - Φέτος είμαστε... τσιγγάνοι»

23:59 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας: Τα highlights από την ήττα των Πειραιωτών (vid)

23:59 SUPER LEAGUE

Παναιτωλικός: Χωρίς Μαυρία και Γκράναθ με Άρη

23:52 EUROLEAGUE

EuroLeague Βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

23:47 EUROLEAGUE

Κόντσαρ: «Εξαιρετική ατμόσφαιρα - Πρέπει να γίνω καλύτερος»

23:46 EUROLEAGUE

Παρτιζάν - Μακάμπι Τελ Αβίβ 88-67: Με επιθετική πολυφωνία «βύθισε» τους Ισραηλινούς στο Βελιγράδι

23:31 NBA

Ντουράντ: «Θέλω να συμμετέχω στους Ολυμπιακούς Αγώνες 2028»

23:30 EUROLEAGUE

Μπαρτζώκας: «Χάσαμε το μυαλό μας - Προσπαθήσαμε να παίξουμε μπάσκετ ηρωισμού»

23:26 EUROLEAGUE

Βίρτους Μπολόνια – Ντουμπάι 75-93: Υγιεινός περίπατος στην Ιταλία και άνετο «διπλό»

23:13 EUROLEAGUE

Ολυμπιακός - Ερυθρός Αστέρας 57-62: «Άγγιξε» την ανατροπή από το -22 αλλά η αστοχία του τον πρόδωσε

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Newsbomb.gr Queen.gr Gossip-tv.gr astrology.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2026 Onsports.gr - All rights reserved
photo
Δείτε τη λίστα σας