Παναιτωλικός: Χωρίς Μαυρία και Γκράναθ με Άρη

Ο Παναιτωλικός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για την εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη, που θα διεξαχθεί το Σάββατο (07/11, 19:30) στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Γιάννης Αναστασίου ανακοίνωσε την αποστολή των Αγρινιωτών, από την οποία απουσιάζουν οι Χάρης Μαυρίας και Γκούσταβ Γκράναθ. Αμφότεροι αντιμετωπίζουν προβλήματα θλάσης και αναμένεται να μείνουν εκτός δράσης για περίπου έναν μήνα. Ο Έλληνας αμυντικός έχει τραυματισμό στη γάμπα, ενώ ο Σουηδός στόπερ αντιμετωπίζει πρόβλημα στον δικέφαλο.

Εκτός επιλογών βρίσκονται επίσης οι Οπόκου και Προδρομίτης, καθώς είναι τιμωρημένοι. Παράλληλα, ο Τζενεπό αισθάνθηκε ενοχλήσεις στον δικέφαλο κατά τη διάρκεια του αγώνα, ενώ ο Σατσιάς εξακολουθεί να ακολουθεί το πρόγραμμα αποθεραπείας του.

Έτσι, ο Παναιτωλικός θα παραταχθεί απέναντι στον Άρη με αρκετές απουσίες, σε μια απαιτητική εκτός έδρας δοκιμασία για το πρωτάθλημα.

Η αποστολή του Παναιτωλικού

Ξενόπουλος, Στάγιτς, Σουμά, Σμυρλής, Παρδαλός, Όλσον, Νικολάου, Νακάμπα, Μεχία, Μανρίκε, Κουτσερένκο, Κόγιτς, Γκοτζάι, Γαλιάτσος, Εστεμπάν, Εράκοβιτς, Μπρέγκου, Μπάσι, Μπάντζι, Αποστολόπουλος, Άλεξιτς, Αλμπάνης.