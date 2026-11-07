Μπαρτζώκας στη συν. Τύπου: «Δεν αξίζαμε να κερδίσουμε - Φέτος είμαστε... τσιγγάνοι»

Την τρίτη του ήττα στη φετινή EuroLeague γνώρισε ο Ολυμπιακός, καθώς οι «ερυθρόλευκοι» δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν την τεράστια ανατροπή από το -22 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα, με την ομάδα του Ιμπόν Ναβάρο να επικρατεί με 62-57, φεύγοντας με το «διπλό» από τη SUNEL Arena.

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου μετά το πέρας της αναμέτρησης, ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε την κακή συνολικά εμφάνιση της ομάδας του, υπογραμμίζοντας πως οι «ερυθρόλευκοι» δεν άξιζαν τη νίκη με την εικόνα που παρουσίασαν.

Παράλληλα, ο Έλληνας τεχνικός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στην αστοχία, στα λάθη στην αμυντική λειτουργία και στην προσπάθεια επιστροφής μέσα από την άμυνα, ενώ τόνισε πως ο Ολυμπιακός πρέπει να αποφύγει το «ηρωικό μπάσκετ» και να αντιμετωπίσει με ψυχραιμία τα αγωνιστικά του ζητήματα.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Γιώργου Μπαρτζώκα στη συνέντευξη Τύπου:

«Συγχαρητήρια στον Αστέρα για τη νίκη. Είμαι ευγνώμων για τη στήριξη του κόσμου. Δεν υπάρχει δικαιολογία. Με τον τρόπο που παίξαμε δεν αξίζαμε τη νίκη. Καλύψαμε τη διαφορά στο δεύτερο ημίχρονο και το παιχνίδι κρίθηκε στη μία κατοχή, Αν δει κανείς την στατιστική θα καταλάβει την εικόνα του παιχνιδιού. Χάσαμε 7 βολές με χαμηλό ποσοστό, είχαμε χαμηλά ποσοστά στα σουτ. Μέσα από την άμυνα προσπαθήσαμε να γυρίσουμε το παιχνίδι, αλλά με αυτά τα ποσοστά δεν μπορούσαμε να κερδίσουμε».

Για την εικόνα στην άμυνα: «Το 5ο φάουλ ήταν στη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Όταν πρέπει να βγάλεις physicality και ο αντίπαλος αρχίζει να νιώθει καλά, είναι στιγμές που παίζαμε ηρωικό μπάσκετ, παίζαμε κόντρα στις αρχές μας. Έπρεπε όλοι να είμαστε καλύτεροι, ακόμα και εγώ. Ήμασταν τελείως εκτός θέματος στο πώς θα αμυνθούμε, πώς θα επιτεθούμε. Συνολικά ήταν μια κακή εμφάνιση για εμάς και σε αυτό το επίπεδο να μας γίνει μάθημα».

Για την διαχείριση των αγώνων με τον Αστέρα: «Επειδή είναι πολύ νωρίς να βγάλουμε συμπεράσματα, οι ομάδες περνάνε από διάφορες φάσεις μέσα στη χρονιά. Χάνεις ένα παιχνίδι και υπάρχει μέσα στην ομάδα μια ένταση, μια αμφιβολία ή μια εμπιστοσύνη όταν τα πράγματα πάνε καλά. Όλοι κέρδισαν εκτός έδρας. Τα παιχνίδια είναι τόσα πολλά πλέον στην Ευρωλίγκα και δεν είναι μόνο πώς είσαι εσύ, αλλά και η κατάσταση του αντιπάλου. Εμείς σίγουρα δεν ήμασταν καλά. Όλα αυτά είναι προς ανάλυση και θα τα μεταφέρουμε στους παίκτες. Το χειρότερο που μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός είναι να παίξει ηρωικά».

Για το τι τον προβλημάτισε περισσότερο: «Στο δεύτερο ημίχρονο, όταν παίξαμε με μεγαλύτερο συναίσθημα και αμυντικά κερδίσαμε φάσεις, δεν ελέγξαμε τα συναισθήματά μας. Βγάλαμε σουτ από καλούς σουτέρ που τα έχασαν μόνοι τους. Ήμασταν πρόχειροι και βιαστικοί στο πώς θα πάρουμε το παιχνίδι. Αυτό δεν είναι λειτουργικό στην Ευρωλίγκα. Το χειρότερο που μπορώ να κάνω εγώ είναι να παρασύρομαι από την κοινή γνώμη για το ποιον παίκτη θα πάρει ο Ολυμπιακός. Κάθε παιχνίδι είναι μια ιδιαίτερη κατάσταση που έχει σχέση με τον αντίπαλο. Τα βιαστικά συμπεράσματα είναι εντελώς λάθος να τα κάνεις. Είναι σαν να σου βάζει ένας παίκτης γκολ και να πας να τον πάρεις. Πρέπει να μην παραγνωρίζουμε πως ο Ολυμπιακός παίζει συνέχεια εκτός. Αυτή είναι η κατάσταση ρεαλιστικά αν το δούμε. Φέτος είμαστε.. τσιγγάνοι. Έτσι είναι τα πράγματα, πρέπει να παλέψουμε και με αυτό. Να είμαστε ήρεμοι, να εξαντλήσουμε τα αγωνιστικά μας θέματα και ταμείο θα κάνουμε στο τέλος».