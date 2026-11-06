EuroLeague Βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός

Το ελληνικό δίδυμο της κορυφής, κράτησε μία εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός στην 10η αγωνιστική της EuroLeague γνώρισε την 2η εντός έδρας ήττα του, σε ματς… προσβολή για το μπάσκετ. Ειδικά με την ποιότητα που διαθέτουν οι «ερυθρόλευκοι».

Έτσι η ομάδα του Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 7-3 και σε πολλαπλή ισοβαθμία είναι στην 5η θέση. Με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μένει μόνος πρώτος, ως η μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που έχει ρεκόρ 8-2, μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ.

Εύκολα «διπλά» πήραν οι Ζαλγκίρις στην έδρα της Μπεσίκτας και η Ντουμπάι στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Μοναδική ομάδα που νίκησε στην έδρα της στα ματς της Παρασκευής, ήταν η Παρτίζαν που «λύγισε» την Μακάμπι Τελ Αβίβ.

EUROLEAGUE – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου

Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 112-115 παρ. (101-101κ.α.)

Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου

Αναντόλου Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95

Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65

Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93

Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99

Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 73-84

Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου

Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 67-83

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 57-62

Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 75-93

Παρτίζαν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-67

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Βαλένθια 7-3 Φενέρμπαχτσε 7-3 ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-3 Ντουμπάι 7-3 Μπαρτσελόνα 7-3 Ρεάλ Μαδρίτης 6-4 Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4 Ζαλγκίρις Κάουνας 6-4 Παρτίζαν 5-5 Αναντόλου Εφές 4-6 Μπεσίκτας 4-6 Παρί 4-6 Βίρτους Μπολόνια 4-6 Βιλερμπάν 4-6 Μπάγερν Μονάχου 3-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8 Αρμάνι Μιλάνο 1-9 Μπασκόνια 1-9

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)

11/11

Παρτίζαν – Μπασκόνια

Παρί – Φενέρμπαχτσε

12/11

Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ

Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC

Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου

Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας

Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας

13/11

Αναντόλου Έφες – Βίρτους Μπολόνια

Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα

Βιλερμπάν - Μπεσίκτας