EuroLeague Βαθμολογία: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός AKTOR, υποχώρησε ο Ολυμπιακός
Η δεύτερη εντός έδρας ήττα των «ερυθρόλευκων» τον αναγκάζει να υποχωρήσει στην 5η θέση, με το «τριφύλλι» να είναι μόνος στην κορυφή με 8 νίκες.
Το ελληνικό δίδυμο της κορυφής, κράτησε μία εβδομάδα. Ο Ολυμπιακός στην 10η αγωνιστική της EuroLeague γνώρισε την 2η εντός έδρας ήττα του, σε ματς… προσβολή για το μπάσκετ. Ειδικά με την ποιότητα που διαθέτουν οι «ερυθρόλευκοι».
Έτσι η ομάδα του Μπαρτζώκα υποχώρησε στο 7-3 και σε πολλαπλή ισοβαθμία είναι στην 5η θέση. Με τον Παναθηναϊκό AKTOR να μένει μόνος πρώτος, ως η μοναδική ομάδα της διοργάνωσης που έχει ρεκόρ 8-2, μετά το σπουδαίο «διπλό» στη Μαδρίτη επί της Ρεάλ.
Εύκολα «διπλά» πήραν οι Ζαλγκίρις στην έδρα της Μπεσίκτας και η Ντουμπάι στην Μπολόνια κόντρα στην Βίρτους. Μοναδική ομάδα που νίκησε στην έδρα της στα ματς της Παρασκευής, ήταν η Παρτίζαν που «λύγισε» την Μακάμπι Τελ Αβίβ.
EUROLEAGUE – 10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου
Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία)-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ AKTOR 112-115 παρ. (101-101κ.α.)
Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου
Αναντόλου Εφές (Τουρκία)-Παρί (Γαλλία) 90-95
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Μπασκόνια (Ισπανία) 84-65
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία) 90-93
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία) 95-99
Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)-Βαλένθια (Ισπανία) 73-84
Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 67-83
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ-Ερυθρός Αστέρας (Σερβία) 57-62
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ) 75-93
Παρτίζαν (Σερβία)-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 88-67
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
- ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 8-2
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Βαλένθια 7-3
- Φενέρμπαχτσε 7-3
- ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 7-3
- Ντουμπάι 7-3
- Μπαρτσελόνα 7-3
- Ρεάλ Μαδρίτης 6-4
- Χάποελ Τελ Αβίβ 6-4
- Ζαλγκίρις Κάουνας 6-4
- Παρτίζαν 5-5
- Αναντόλου Εφές 4-6
- Μπεσίκτας 4-6
- Παρί 4-6
- Βίρτους Μπολόνια 4-6
- Βιλερμπάν 4-6
- Μπάγερν Μονάχου 3-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
- Αρμάνι Μιλάνο 1-9
- Μπασκόνια 1-9
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (11η)
11/11
Παρτίζαν – Μπασκόνια
Παρί – Φενέρμπαχτσε
12/11
Μακάμπι Τελ Αβίβ – Χάποελ Τελ Αβίβ
Ολυμπιακός – Ντουμπάι BC
Βαλένθια – Μπάγερν Μονάχου
Αρμάνι Μιλάνο – Ζαλγκίρις Κάουνας
Ρεάλ Μαδρίτης – Ερυθρός Αστέρας
13/11
Αναντόλου Έφες – Βίρτους Μπολόνια
Παναθηναϊκός AKTOR – Μπαρτσελόνα
Βιλερμπάν - Μπεσίκτας