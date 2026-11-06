Μπεσίκτας - Ζαλγκίρις 67-83: Τέταρτη σερί νίκη με «διπλό» Βαλαντσιούνας

Την τέταρτη διαδοχική νίκη της στη Euroleague, πανηγύρισε επί τουρκικού εδάφους η Ζαλγκίρις Κάουνας.

Οι Λιθουανοί πέρασαν άνετα με 83-67 από την έδρα της Μπεσίκτας, για τη 10η αγωνιστική, βελτιώνοντας το ρεκόρ τους σε 6-4 και υποχρεώνοντας τους γηπεδούχους στην έκτη ήττα τους.

Η άμυνα των τριών πρώτων δεκάλεπτων, αποτέλεσε το «κλειδί» της επιτυχίας για τη Ζαλγκίρις, η οποία βρέθηκε ακόμη και στο +25 (44-69) στο 33΄, πριν κατεβάσει ταχύτητα.

Πρώτος σκόρερ των νικητών ο Αζουόλας Τουμπέλις με 14 πόντους, ενώ με νταμπλ νταμπλ τελείωσε τον αγώνα ο Γιόνας Βαλαντσιούνας (12π., 11ρ.).

Τα δεκάλεπτα: 17-20, 31-45, 44-62, 67-83