Ηρακλής: Με όλα του τα «όπλα» διαθέσιμα κόντρα στη Μύκονο

Ο Ηρακλής υποδέχεται στο Ιβανώφειο (07/11, 17:00) τη Μύκονο Betsson, στο πλαίσιο της 6ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL, στοχεύοντας στη δεύτερη νίκη του στο φετινό πρωτάθλημα.

Η προετοιμασία του «Γηραιού» ολοκληρώθηκε (06/11) με μεσημεριανή προπόνηση, με τον Ζόραν Λούκιτς να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήματα.

Ο άμεσος συνεργάτης του Σέρβου τεχνικού, Σωτήρης Καραποστόλου, μιλώντας για την αναμέτρηση, υποστήριξε:

«Έχουμε μπροστά μας ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι απέναντι σε μία ανταγωνιστική ομάδα, όπως είναι η Μύκονος. Και οι δύο ομάδες προέρχονται από νίκες στις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις και θα προσπαθήσουν να συνεχίσουν με τον ίδιο τρόπο και στην GBL. Γνωρίζουμε ότι θα χρειαστεί μεγάλη συγκέντρωση, ενέργεια και πειθαρχία για 40 λεπτά. Θέλουμε να επιβάλουμε τον ρυθμό μας, να είμαστε συνεπείς στο αμυντικό μας πλάνο και να αξιοποιήσουμε τη δύναμη της έδρας μας, με στόχο να φτάσουμε στη νίκη».