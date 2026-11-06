Με Φουρνιέ η δωδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται στη SUNEL Arena τον φορμαρισμένο Ερυθρό Αστέρα για την 10η αγωνιστική της EuroLeague, με στόχο να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα και να παραμείνει στην κορυφή.

Λίγη ώρα πριν το τζάμπολ στα Άνω Λιόσια (21:15) έγινε γνωστή η δωδεκάδα που θα έχει στη διάθεσή του ο Γιώργος Μπαρτζώκας, με τον Έλληνα τεχνικό να υπολογίζει ξανά στον Εβάν Φουρνιέ, ο οποίος ξεπέρασε σε μεγάλο βαθμό τις ενοχλήσεις στον ώμο και θα δώσει το «παρών» κόντρα στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Παράλληλα, στη δωδεκάδα βρίσκεται κανονικά και ο Τζον Κόντσαρ και εκτός συγκλονιστικού απροόπτου θα κάνει το ντεμπούτο του με τα «ερυθρόλευκα».

Αναλυτικά η δωδεκάδα του Ολυμπιακού: ΜακΙντάιρ, Γουόρντ, Πλώτας, Βεζένκοφ, Παπανικολάου, Εντζάι, Μιλουτίνοφ, Τζόσεφ, Χολ, Κόντσαρ, Τζόουνς, Φουρνιέ.