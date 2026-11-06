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Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον Τζέιμς Φελντέιν - «Για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειας»

Την απόφαση να κρεμάσει τα παπούτσια του πήρε ο Τζέιμς Φελντέιν, με τον Παναθηναϊκό να του εύχεται για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

Το μήνυμα του Παναθηναϊκού για τον Τζέιμς Φελντέιν - «Για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειας»
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Την απόφασή του να αποσυρθεί από την ενεργό δράση ανακοίνωσε ο Τζέιμς Φελντέιν, ολοκληρώνοντας μια πολυετή καριέρα με σημαντική παρουσία στα ευρωπαϊκά γήπεδα.

Ο 38χρονος πρώην γκαρντ του Παναθηναϊκού αποχαιρέτησε το μπάσκετ με ένα προσωπικό και άκρως συγκινητικό μήνυμα στα social media.

Θυμίζουμε πως ο Φελντέιν φόρεσε τη φανέλα των «πράσινων» για δύο σεζόν, από το 2015 έως το 2017, όταν αποκτήθηκε από την ιταλική Καντού. Στην παρουσία του στην Αθήνα πανηγύρισε την κατάκτηση ενός πρωταθλήματος, το 2017, καθώς και δύο Κυπέλλων, το 2016 και το 2017.

Μάλιστα, η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR ευχήθηκε στον Δομινικανό για τη νέα σελίδα στην καριέρα του.

«Ένας πραγματικός μαχητής και για πάντα μέλος της πράσινης οικογένειάς μας. Σε ευχαριστούμε για όλα όσα πρόσφερες στην ομάδα μας. Σου ευχόμαστε μόνο ευτυχία, υγεία και επιτυχίες στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής σου!», ανέφερε το μήνυμα του Τριφυλλιού.

https://www.instagram.com/p/DfZrgdQhRQ-/
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